厄瓜多監獄爆大規模屠殺！敵對幫派起衝突43死　逾百囚犯仍在逃

#Ecuador- Tactical units of the National Police recapturing escaped inmates in Santo Domingo de los Tsachilas, as arrangements are being made to transfer back inside to the Bellavista prisonpic.twitter.com/sN16ZqfKFO — CyclistAnons (@CyclistAnons) May 10, 2022

記者葉睿涵／綜合報導

南美國家厄瓜多內政部證實，聖多明各（Santo Domingo）一座監獄9日因有敵對幫派發生衝突，引發大規模屠殺與越獄事件，造成至少43人死亡、多人受傷，而目前還有逾百名囚犯在逃。

▲警方緊急派員追捕逃獄的囚犯。（圖／路透）

綜合外媒報導，國家警察局長薩利納斯（Fausto Salinas）表示，這起暴亂是在一名幫派頭目被轉移至貝拉維斯塔（Bellavista）監獄時爆發的，當時一群囚犯趁著獄警不注意時，逃出他們的牢房到另一處襲擊另一個幫派的囚犯，才導致這起大規模的暴亂發生。

內政部與總檢察長辦公室表示，這起大規模屠殺與越獄事件造成至少43人死亡，而多數的死者都是被人用刀刺死的。政府認為，監獄內的幫派出現了領地和販毒管道分配不均的問題，因此才引起了這起暴力事件。

▲監獄暴亂發生後，地上隨處可見血跡斑斑的屍體，場面慘不忍睹。（圖／翻攝自推特）

內政部長卡里略（Patricio Carrillo）指出，事發當時共有220名囚犯越獄，不過在警方的搜查下，有112名囚犯已重新被逮捕，另有108名囚犯仍在逃；警方重新控制監獄後，在獄中發現了多把槍支、爆炸物和其他武器，而政府也將為死者親屬提供協助，將囚犯遺體運回他們的家鄉。