畫家楊永福獲「中國文藝獎章」：藝術必須關懷社會、走進人群

記者林育綾／台北報導

投入繪畫領域超過40年，畫家楊永福獲得今年「中國文藝獎章」美術創作獎（油畫類）殊榮，這無非是對他在個人創作成就、美術教育付出的肯定。面對台灣的繪畫市場發展，他認為，如今時代和過去大不相同了，若要走向國際，藝術家不能光靠單打獨鬥，而要與大眾或企業團隊合作；繪畫藝術也不能只是孤芳自賞，而必須關懷社會、走到人群裡。

▲中華民國油畫學會理事長楊永福，獲得2022年「中國文藝獎章」美術創作獎（油畫類）。（圖／記者湯興漢攝）

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楊永福現任中華民國油畫學會理事長，一生投入於油畫、繪畫藝術，獲獎無數，無論在個人藝術創作的成就上，或是在美術教育的貢獻上都不遺餘力，耕耘多年，獲得2022年「中國文藝獎章」美術創作獎（油畫類）的肯定。

▲▼楊永福獲得2022年「中國文藝獎章」美術創作獎肯定。（圖／楊永福提供）



他從年輕時接受許多前輩、大師級畫家的照顧；如今的他也成為別人的前輩，總是不藏私教導、分享自我經驗。他常跟學生們說，「如果將來有一天你有了成就、有一席之地時，隨時注意身邊的人，有機會就拉他們一把，成為他們的墊腳石，讓他們變得比自己更好。」

楊永福認為，這對有意走向繪畫之路的人來說，是一個非常重要的鼓勵，因為自己一路走來也是這樣被勉勵、被照顧的；而藝術家有時候很孤獨，這些鼓勵，能讓他們不至於在這條路上走得這麼寂寞與茫然。

▲楊永福總是不藏私教導，分享自我經驗，也隨時幫助身邊的人。（圖／記者湯興漢攝）

看待台灣的繪畫市場，他也認為若要走向國際確實不容易，繪畫可以是單純的興趣，不過若要有前景發展，他認為不能再光靠單打獨鬥。除了獲得個人成就、自我肯定這些很重要之外；也要累積人脈、發展關係、參加美術團體等，跟社會層面多接觸，藉由跟大眾接觸、跟企業合作的力量，才能拓展出去。

▲▼楊永福曾經分享「不帶綠色顏料」畫森林，以自己的心和手、雙眼相互合作，調和出真正貼近大自然的色彩。（圖／楊永福提供）



他解釋，現在的時代，已經和過去老畫家的時代不一樣了，加上疫情影響全球，大概很難在短時間內看到過去的榮景，因為藝術市場成於景氣好後三年，卻衰敗於之先；因此若單靠一己之力會非常辛苦，必須集結更多人的力量，無論是企業或團體，像是結合公益活動、環保議題、企業主辦的活動⋯等元素加入。「就像夜市若要興盛，光是你一人擁有獨門絕活也做不到，必須大家都發展起來，才能繁榮。」

楊永福也認為，廣義來說，繪畫藝術有點像「社會服務業」，不再只是孤芳自賞，還需要走到社會及人群裡，對社會的脈動要時時關心，將藝術投入到環境裡，才能引起大家的共鳴、共同分享。雖然在另一方面，藝術的存在不是為了取悅他人，而是自我情感的發抒，但他認為若要經營起自己的藝術事業，就得走入人群和社會裡。

▲楊永福期望油畫學會以及更多優秀畫家，有機會能走向國際，讓更多人看見。（圖／記者湯興漢攝）

楊永福深知，任何人在繪畫這條路前進的過程，難免會遇到挫折和打擊，他總是勉勵後輩和學生，去累積各種小小的成就，「當你累積20個、30個小成就，就是很大的成功。」並鼓勵「不要怕挫折」，因為一點一滴的挫折，最後都會成為寶貴經驗，「不要沮喪，路還在前面，畢竟理想總是比較遠一點，不像目標容易達成。」

如今在油畫學會擔任理事長，他也思考怎麼去調整、適應現在的環境，像是跟國外的美術團體接洽、交流，因為現在約98位會員，每一位都是過關斬將，累積許多獎項，在國內市場已有知名度；但他希望想辦法將台灣的優秀畫家推展出去，例如到中國大陸、日本、馬來西亞、韓國等，讓大家知道，這就是台灣的油畫，就是福爾摩沙的美與實力。

▲楊永福作品之一，他曾經分享，對自己和畫都要誠實，才能創作出有溫度的作品。（圖／楊永福提供）

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