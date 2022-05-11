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明年中起100%才能標示「純蜂蜜」　違者最高罰400萬元

蜂蜜,蜂巢。（圖／Pixabay）

▲明年７月起，100%純蜂蜜才能標示為「蜂蜜」。（圖／Pixabay）

文／中央社

食藥署今天公告蜂蜜正名新規定，明年7月起，加糖的蜂蜜都須如實標示，含量不到60%者須標蜂蜜口味或風味，一滴蜜都沒加的糖漿禁標蜂蜜，違者最重開罰新台幣400萬元。

衛生福利部食品藥物管理署今天公告「包裝蜂蜜及其糖漿類產品標示規定」，只有100%純蜂蜜產品才可標示為「蜂蜜」、「100%蜂蜜」或「純蜂蜜」，凡是有加糖或其他添加物者，都要如實標示。

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食藥署食品組科長楊依珍接受記者電話聯訪時表示，愈來愈多民眾喜歡以蜂蜜取代糖，但市售蜂蜜產品、蜂蜜添加製品缺乏統一標示規定，食藥署近年邀專家、業者討論，祭出新版蜂蜜標示規定。

楊依珍說，根據新規定，未來蜂蜜含量達60%以上的產品，都須在品名上標示添加物，例如添加糖漿者須標示「加糖蜂蜜」；添加蜂膠等其他風味或其他原料者，品名須標示「調製蜂蜜」或「含oo蜂蜜」。

楊依珍指出，蜂蜜含量未達60%的產品，若品名要使用「蜂蜜」或「蜜」字樣，只能標示「蜂蜜口味」或「蜂蜜風味」。

她也強調，只要添加蜂蜜的產品，都須依蜂蜜含量多寡，依序標示蜂蜜原料的原產地；一滴蜂蜜都沒加的包裝糖漿產品，品名不得標示「蜂蜜」或「蜜」字樣。

楊依珍表示，新規定將於民國112年7月1日實施，屆時生產的產品均須依新規定辦理，未依規定標示者可依「食安法」開罰新台幣3萬至300萬元。

楊依珍指出，儘管新規定尚未實施，業者若標示「100%蜂蜜」卻混摻糖漿等其他添加物，仍可依標示不實開罰4萬到400萬元，並限期回收改正。

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