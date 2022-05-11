新冠口服藥恐和其他慢性病藥「交互作用」　羅一鈞曝3對策！

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情嚴重，陸續有不少人抱怨很難領到口服藥物服用，近期有一名糖尿病患者抱怨自己病況惡化，醫師卻無法開立口服藥。對此，中央流行疫情指揮中心表示，開立口服藥物有4大條件之外，也必須考量和其他慢性病藥物可能的交互作用。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，開立輝瑞口服藥物條件包括年齡12歲以上、體重40公斤以下；發病五天內沒有使用氧氣；屬於輕度到中度患者以及14個高風險因子，跟國外用藥標準相同，並沒有比國外嚴格，一樣都需要醫師處方。

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羅一鈞接著提到，慢性病患都有服用藥物的需求，所以患者要麻煩醫師查詢，常見藥物衝突的藥包括心律不整、高血脂、降膽固醇等，如果要服用口服藥物，且藥物作用輕微，建議可以和民眾討論「錯開服用」或是「暫停吃幾天」，不過要先評估慢性病患者身體情況。

另外，羅一鈞也坦言，若有幾個特別屬於禁忌使用的交互作用，就無法開立輝瑞藥物，可能考慮開另一款藥物「莫納皮拉韋」，相對藥物交互作用較少，但有效性遜於輝瑞新藥，醫師評估這部分也最麻煩，因此要提醒民眾，不是跟醫師諮詢就一定會開，評估有四大條件，另外有沒有藥物交互作用實際存在，經醫師評估合適才會給予處方。