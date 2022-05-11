藍營質疑福又達唾液快篩比別國貴　陳時中：價格不合理就不要買

記者嚴云岑／台北報導

食藥署上月過高端大股東「福又達」輸入韓國唾液快篩，進口價比他國貴，遭爆圖利特定廠商。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，價格是由自由市場自行議定，現在能取得快篩的管道相對多元，「如果價格不合理大家就不要買」。

衛福部食藥署上月核准引進南韓製Gmate唾液快篩，遭藍營踢爆進口商「福又達生物科技股份有限公司」創辦人正是高端的副董事長兼總經理陳燦堅，且其在台灣賣新台幣230元高價，估每劑獲利成本達150元，總申請量3000萬劑利潤高達45億元。

國民黨立法院黨團11日再開記者會揭露，去年6月開始有40件唾液快篩申請，其中也包括同款唾液快篩，但僅有福又達可以獨佔商機，要求衛福部長陳時中說明，呼籲檢調徹查審查過程是否圖利。

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陳時中下午在記者會被問及此事時回應，「圖利也要拿出證據，否則這樣講對公務體系不公平。」他也還原當初在記者會被問及唾液快篩試劑時回應「沒看到」的理由，強調當初媒體是提問德國唾液快篩，而非韓國，當時自己並沒有看到有德國商品申請。

食藥署長吳秀梅今（11）日親上指揮中心記者會澄清，對於新冠病毒檢測試劑專案核准之程序、標準均公開透明一致，並無圖利特定廠商之情事。國內已有10幾家廠商提出家用唾液檢驗試劑申請，但都有文件缺漏情形，現正積極審查辦理中。