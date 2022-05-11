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社會 社會焦點 保障人權

國中女房內遭摀嘴性侵！她踢木板牆求救　祖母只問：怎麼還不睡

▲粘姓計程車司機遭指控對身障女子兩度猥褻與三度性侵，但粘男辯稱與女子是男女朋友關係，女子也聲稱「有老公就是你」，檢不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲高雄潘姓男子假藉好奇想參觀國中女學生的房間，進房後將其壓制在地板上性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一國中女學生芯芯（化名）與祖父母同住，前年7月凌晨0時許與朋友聚會，其中一潘姓男子表示想參觀芯芯的房間，跟著她回家，想不到一進房潘男就將芯芯嘴摀住，強壓她在地上性侵。芯芯雖極力反抗，還用腳踢木板牆想叫醒隔壁熟睡的祖母，但祖母聽到撞擊聲，只問一句「怎麼還不睡」而沒後續。潘男性侵得逞後，傳訊息恐嚇芯芯不得洩露此事，不過芯芯仍馬上報警，經橋頭地院審理，依潘男犯對未滿14歲女子犯強制性交罪，處徒刑7年8月；又依對少年犯恐嚇危害安全罪，處徒刑4月，可易科罰金，全案可上訴。

判決書指出，芯芯自小隔代教養，和祖父母同住。109年7月17日凌晨0時40分許和朋友聚會，學妹的哥哥潘男假藉想看看芯芯的房間，跟著她回家，一進房就用手摀住她的嘴巴，不管芯芯掙扎反抗，將她壓制於木板地面上，強行性侵得逞。

案發過程中，芯芯祖母就在隔壁睡覺，聽見牆壁撞擊聲，不知道是芯芯因被摀嘴壓制在地，正用腳踢木板牆呼救，只問說「怎麼還不睡」，沒聽到進一步回應就作罷。

事發同日下午，潘男發現芯芯向自己女友暗示被性侵的事，還傳臉書訊息給芯芯怒罵「X你媽ㄉ，現在是殺小」、「08（你爸）以後看到你，08就打一次」，威脅她不可將此事洩露出去，讓芯芯感到恐懼，但她仍在朋友的陪同下，當天就去報警，並到醫院驗傷。

全案審理時，潘男辯稱，是芯芯自行脫衣、跨坐在自己身上，兩人是合意性交。潘男律師也主張，芯芯與祖母房間只隔著木板牆，若是被強迫的，理應可大聲呼救。

不過芯芯的輔導老師作證，芯芯在受輔導時情緒激動，對於潘男感到非常氣憤，此事已影響到芯芯和人之間的互動。且芯芯自幼隔代教養，和祖父母相處上多有衝突，對家人反映被性侵時，不僅未獲家人諒解，反遭指責。

橋頭地院經查，認為芯芯與祖父母間多有不睦和誤解，本就不會向祖父母講心事，以腳踢木板牆試圖提醒祖母時，即先遭祖母責怪為何還不睡，因此放棄向家人求救也屬正常，因此即便在案發當下未大聲呼救，也無法認為是合意性交。

法官審酌潘男為逞一己私慾，明知芯芯未滿14歲，卻對她實施性侵害，事後也未與她達成和解、做出補償；又根據醫學報告，芯芯因此事罹患憂鬱症，身心嚴重受創；且未來芯芯隨年紀增長，性觀念更趨成熟後，回憶起此段不堪之過往，更可能備受煎熬，足見潘男犯行所生損害非輕，依對未滿十四歲女子犯強制性交罪，處潘男徒刑7年8月，又依對少年犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑4月，可易科罰金，全案可上訴。

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