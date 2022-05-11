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劉冠軍2大箱「千萬珠寶」藏陽信銀行　內藏頂級寶物！首曝光

劉冠軍夫妻的銀行保險箱藏有近200件各式紅、藍珠寶、翡翠與黃金首飾，市值恐逾千萬元。圖為同款珠寶。（東方IC、翻攝網路）

▲劉冠軍夫妻的銀行保險箱藏有近200件各式紅、藍珠寶、翡翠與黃金首飾，市值恐逾千萬元。圖為同款珠寶。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國安局前上校出納組長劉冠軍侵占國安密帳1.9億元，法院日前裁定將贓款所購買的豪宅沒收，但並未將價值高達1.5億元的台積電等股票宣告沒入，主要是因無法證明用犯罪所得買進，消息一出，讓外界擔心這些股票恐落入劉冠軍手中。

本刊調查，檢方早有配套作為，將以抵繳犯罪所得概念，全數查扣所有股票，並決定全案確定後請行政執行署拍賣充公，另外也因追查劉的資產，意外讓劉冠軍夫妻近200件市值上千萬元的珠寶首度曝光，檢方不排除擇期拍賣，絕不會坐視通緝中的劉冠軍享受貪汙所得。

國安局前上校出納組長劉冠軍涉侵占國安密帳1.9億元遭通緝，除名下豪宅遭法院沒收，檢方也準備將他持有的逾億元股票拍賣充公。（翻攝畫面）

▲國安局前上校出納組長劉冠軍涉侵占國安密帳1.9億元遭通緝，除名下豪宅遭法院沒收，檢方也準備將他持有的逾億元股票拍賣充公。

檢方在追查劉冠軍與妻子的資產時，也意外讓他們夫婦藏在銀行保險箱的近200件珠寶首度曝光，可說金光閃閃。知情人士透露，劉冠軍潛逃出境後，檢調除了在國泰世華銀行查到他們夫妻帳戶的上千萬元外，也在中國國際商銀蘭雅分行及陽信銀行木柵分行保險箱，發現近200件名貴的珠寶與首飾，估計市值達上千萬元，雖早已一併查扣，卻是近期才首度曝光，未來也不排除全部拍賣充公。

劉冠軍夫妻在陽信銀行木柵分行等申請保險箱，藏有上千萬元的大批珠寶首飾全遭查扣。

▲劉冠軍夫妻在陽信銀行木柵分行等申請保險箱，藏有上千萬元的大批珠寶首飾全遭查扣。

本刊調查，劉冠軍夫妻藏在保險箱的首飾及珠寶琳瑯滿目，不排除是用國安密帳洗錢的犯罪所得分批購入，這批昂貴的珠寶包括紅、藍寶石、戒指、翡翠、金飾、項鍊、各式紀念幣及實體股票，其中，13枚鑲有至少2克拉大小的各種蛋型紅、藍寶石及翡翠戒指尤其受人矚目，由於戒台還鑲有不少鑽石，加上每顆寶石圓潤、色澤晶瑩剔透，一旦經鑑定價值不菲。

除了這一批紅、藍寶石，劉冠軍與妻子的保險箱還藏有82件金、銀項鍊、手鐲及數量頗豐的翡翠首飾，其中，多枚金戒指另鑲有鑽石，引人注意的是，翡翠飾品的質地及作工，都相當細膩且晶瑩剔透，尤其玉墜的工藝十分精湛，就連胸針跟耳環的設計也非常新穎、貴氣十足，價格也可見一斑。

檢調另扣得一金飾盒，藏有38枚金戒指，其中不乏手工打造的雕花造型戒，作工相當精細，彷如真花一般。此外，保險箱內還藏有3條頂級珍珠項鍊及一條紅珊瑚圓珠項鍊，由於珍珠的光澤飽滿，就連形狀、光滑度、大小及品質都相當不錯，堪稱極品，價格比黃金還高。

劉冠軍一生從軍，妻子孟雯華的父親為中華民國前憲兵司令孟述美，夫妻倆都是軍人家庭出身，背景單純，卻坐擁金山，財產來源成謎，除了保險箱的首飾一籮筐，2人還藏有4只象牙手鐲、一對勞力士男、女手錶及玉鐲、金鎖片及金項鍊等，每件的價格都極為高昂。

劉妻孟雯華（圖）隱匿丈夫貪汙所得遭通緝，2013年因時效消滅獲不起訴。（翻攝畫面）

▲劉妻孟雯華（圖）隱匿丈夫貪汙所得遭通緝，2013年因時效消滅獲不起訴。

由於珠寶及鑽石因無記名、高單價且重量輕，加上容易穿戴在身上夾帶出入境，向來就是跨國洗錢集團的最愛，19年前備受各界矚目的理律法律事務所法務專員劉偉杰涉嫌侵占30億元案，劉在逃亡前即狂買6千萬美金的頂級珠寶與鑽石，其中最大的22克拉裸鑽，大小與手錶鏡面相當，單價高達近千萬美金。

除此之外，新光醫院前副院長黃芳彥因涉嫌替前第一夫人吳淑珍洗錢2億8,000萬，並保管價值約1億元的75件珠寶鑽石，被列為洗錢罪被告，因逃亡美國遭通緝，時效原本至2034年，不過，黃芳彥逃亡海外13年，日前客死他鄉，已獲北檢不起訴。

刑事局4年前也查出1名日籍男子涉嫌侵佔公司款項25億日圓，藉由購買珠寶及精品等手法洗錢，潛逃來台躲在高雄過著奢華生活，台、日警方合作逮人破案。



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