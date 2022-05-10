　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸科興年淨賺3600億！承諾「10％當年終獎金」卻裁7成員工

▲滅活疫苗,國藥,科興。（圖／CFP）

▲科興賺了3,634億元，承諾10％當作年終獎金，卻大規模裁員。（圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發後，許多行業被迫停擺，卻也有些行業因此受益。大陸科興生物公司旗下的「北京科興中維公司」研發新冠疫苗，賺了824億元（人民幣，下同，約新台幣3,634億元），承諾將10％利潤回饋給員工，卻爆出大規模裁員的事情，引起許多爭議。

綜合陸媒報導，北京科興中維公司因為新冠疫苗，賺了人民幣824億元（約新台幣3,634億元），換算下來每天賺將近台幣10億元，為了體諒員工辛勞，2021年承諾將年度收益的10％拿來當做年終獎金。

沒想當，2022年年會時，公司又以「風頭太大要低調」為由，暫緩發放年終獎金的作業，後來人事又通知裁員的消息，員工只能選擇自提離職、公司給予補償，或是無限期放假。

▲滅活疫苗,國藥,科興。（圖／CFP）

▲科興研發新冠疫苗，賺了許多錢，承諾回饋給員工，卻大規模裁員。（示意圖／CFP）

而在2月到4月之間，科興裁掉了大約7成的員工，4月23日最後一批人裁完，過2天就發放年終獎金給留職人員，引起大陸網路討論。

不少網友留言譴責，「吃相太難看了」、「還有不發年終獎就裁人的」、「要這麼多錢以後準備錢葬嗎」、「敢這麼做的原因是沒人管」、「都什麼玩意，貪婪！股東把錢賺一把就跑的意思啊，政府不查查嗎？」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►台東「火車主題飯店」4人住宿2000元有找！

ET快訊
女大生2度染疫掀論！莊人祥：今年已268人再確診
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

開車上路「0減速」連撞8車！原因竟是駕駛沒吃早餐

大陸科興年淨賺3600億！承諾「10％當年終獎金」卻裁7成員工

澳門2裸女陳屍美獅美高梅酒店！頸部有勒痕　詭異仰躺窗戶旁地上

國台辦再推出對台措施　支持浙江建設「共同富裕示範區」

戳鼻30次快崩潰！他曬「快篩鋼彈」震驚3000人：CT戰士

陸股跌勢不斷　陸證監會：要堅持價值投資、長期投資

通車以來首次！上海地鐵最後2路線突宣布停駛　通勤族聞訊錯愕

女學生實名舉報講師「道德敗壞」306天無果　南開大學：學校非常重視

美國務院文件刪「台灣是中國一部分」　陸：掏空一中原則引火焚身

27歲孕婦懷巨嬰堅持順產！生出「醫院史上最重新生兒」醫護全看傻

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

確診者罵「管你加班多久」　前線公務員心碎潰堤落淚

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

媽拿巧克力惡整女兒！她氣哭跺腳：我要洗手

韓國軟萌寶寶去擺拍　突厭世崩潰大哭QQ

韋禮安模仿阿翰「九天玄女哏」：降肉！　鬆口嘉賓計畫...想在演唱會講Podcast(?)

Janet淚認「我有生育的問題」　母親節公開試管求子過程...看哭了

開車上路「0減速」連撞8車！原因竟是駕駛沒吃早餐

大陸科興年淨賺3600億！承諾「10％當年終獎金」卻裁7成員工

澳門2裸女陳屍美獅美高梅酒店！頸部有勒痕　詭異仰躺窗戶旁地上

國台辦再推出對台措施　支持浙江建設「共同富裕示範區」

戳鼻30次快崩潰！他曬「快篩鋼彈」震驚3000人：CT戰士

陸股跌勢不斷　陸證監會：要堅持價值投資、長期投資

通車以來首次！上海地鐵最後2路線突宣布停駛　通勤族聞訊錯愕

女學生實名舉報講師「道德敗壞」306天無果　南開大學：學校非常重視

美國務院文件刪「台灣是中國一部分」　陸：掏空一中原則引火焚身

27歲孕婦懷巨嬰堅持順產！生出「醫院史上最重新生兒」醫護全看傻

最辣國文老師公開「反對一夫一妻制」：希望身而為人能有更多自由

雙北議會激戰！逾180戰將搶127席次　藍綠議員初選出線名單一次看

T1職籃18日重啟賽事！賽程看這裡　元年總冠軍最快6月4日出爐

萌貓「襲胸踏踏」刷存在感　打擾奴才辦公：快摸我！

大陸熱門新聞

澳門2裸女陳屍美獅美高梅酒店！詭異仰躺窗戶旁地上

爽中2710萬頭獎！她全匯給老公：繼續上班

他帶秘書回家　假裝女友卻真做了

陸男撞臉馬斯克秀「菜英文」在推特爆紅 馬斯克本人翻牌：想見

媽媽缺錢繳房租！14歲女兒「借她7萬5」

27歲孕婦懷巨嬰堅持順產！生出醫院史上最重新生兒

戳鼻30次快崩潰！他曬「快篩鋼彈」震驚網

空姐起飛前上空自拍！嗨喊胸型升級遭解僱

正妹砸444萬改造工廠！為男友建專屬籃球館

四川6條鱷魚逃脫！其中1條「從餐館尋獲」

女學生實名舉報講師「道德敗壞」306天無果 南開大學：學校非常重視

江蘇粗暴入戶消毒影片瘋傳！衣服褪色食物扔地生蛆

河灘突浮出大量古錢幣！民眾狂衝來挖寶

鄰居常寄錯包裹！女住戶聽真相氣炸

更多熱門

相關新聞

中央下令專責病房提高到30%　柯文哲籲：不可以盲目增加

中央下令專責病房提高到30%　柯文哲籲：不可以盲目增加

新冠肺炎疫情延燒，台北市10日迎來首次單日確診數破萬例，來到1萬283例。市長柯文哲10日表示，目前台北市的防疫專責病床還有759床空床，評估應該會慢慢被用光；但針對中央下命令要增加到30%，柯則呼籲，如果再上升會不會擠壓到其他醫療？這要考量，不可以盲目增加。

4行政區試辦「診所投入居家照護」　柯文哲：小病在家處理掉

4行政區試辦「診所投入居家照護」　柯文哲：小病在家處理掉

高雄跟進台南打疫苗送快篩？　陳其邁妙回

高雄跟進台南打疫苗送快篩？　陳其邁妙回

南投+307！　慢性病老婦死後確診傳3人

南投+307！　慢性病老婦死後確診傳3人

雲林+559！兒童莫德納僅33.93%勾同意

雲林+559！兒童莫德納僅33.93%勾同意

關鍵字：

科興疫苗新冠疫苗

讀者迴響

熱門新聞

2親友快篩陰！醫不信「深戳轉5圈」結果秒愣

國寶藝人脫線病逝！「晚餐後突失去意識」享耆壽90歲

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

台灣之星傳災情！「訊號直接沒了」用戶哀號

快篩陽性怎麼辦？不要衝急診！　4步驟馬上看懂怎處理

「超商快篩買氣差」藥師曝真相！網：誰買啊

E級辣媽直播主「報案告連千毅」爆勾惡握小三醜聞

快訊／暴增12死！今本土狂飆50780人確診、境外增48人

金馬影后瘋傳赴英生產！

1歲半兒確診高燒40度　父送急診遭批：浪費資源

90歲脫線病逝　123字「下台一鞠躬」遺言曝

亞東醫院院長「超有智慧一席話」瘋傳　116字感動人

快訊／今通報12死「含亞東孕婦」！死因曝光

超商快篩剩一堆　網點出背後原因

淫亂教主「少龍」病危　前妻攜兒跨海搶20億教產

更多

最夯影音

更多
母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！
陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

確診者罵「管你加班多久」　前線公務員心碎潰堤落淚

確診者罵「管你加班多久」　前線公務員心碎潰堤落淚

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面