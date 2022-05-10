大陸科興年淨賺3600億！承諾「10％當年終獎金」卻裁7成員工

▲科興賺了3,634億元，承諾10％當作年終獎金，卻大規模裁員。（圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發後，許多行業被迫停擺，卻也有些行業因此受益。大陸科興生物公司旗下的「北京科興中維公司」研發新冠疫苗，賺了824億元（人民幣，下同，約新台幣3,634億元），承諾將10％利潤回饋給員工，卻爆出大規模裁員的事情，引起許多爭議。

綜合陸媒報導，北京科興中維公司因為新冠疫苗，賺了人民幣824億元（約新台幣3,634億元），換算下來每天賺將近台幣10億元，為了體諒員工辛勞，2021年承諾將年度收益的10％拿來當做年終獎金。

沒想當，2022年年會時，公司又以「風頭太大要低調」為由，暫緩發放年終獎金的作業，後來人事又通知裁員的消息，員工只能選擇自提離職、公司給予補償，或是無限期放假。

▲科興研發新冠疫苗，賺了許多錢，承諾回饋給員工，卻大規模裁員。（示意圖／CFP）



而在2月到4月之間，科興裁掉了大約7成的員工，4月23日最後一批人裁完，過2天就發放年終獎金給留職人員，引起大陸網路討論。

不少網友留言譴責，「吃相太難看了」、「還有不發年終獎就裁人的」、「要這麼多錢以後準備錢葬嗎」、「敢這麼做的原因是沒人管」、「都什麼玩意，貪婪！股東把錢賺一把就跑的意思啊，政府不查查嗎？」

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