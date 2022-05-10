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對你不是真心！12星座「4徵兆」代表只把你當「備胎」

▲電話,感情,手機,戀愛,分手,劈腿,女生,女人。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲對方總是消失讓你找不到，這行為得注意，很有可能只是把你當備胎。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

生活中心／綜合報導

有些人在愛情裡，抱著「騎驢找馬」的態度，不斷給對方希望卻又不說明白，無疑是在給自己找「備胎」，據《星座好朋友》網站分析，12星座是真心還是把你當備胎，其實從一些行為舉止就能觀察出來。

常常人間蒸發讓你找不到人
代表星座：雙子座、射手座、水瓶座

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一個愛你的人，恨不得你天天找他，跟他見面，不會平白無故就消失讓你找不到，這組星座的人，如果常常讓你找不到人的話，就得特別注意，有可能他有新的對象出現了，他們經常讓人難以捉摸，來去誰都說不準抓不著，如果總是對你冷淡，你得好好想想了。

從不主動關心你
代表星座：巨蟹座、處女座、天蠍座

這組星座如果真的愛你，會無微不至的照顧著你，甚至把生活的重心都放到你身上，只有在不愛的時候，才會對你冷淡、不主動關心，因此你的好壞，都與他無關，想從你身上得到快樂，卻不散付出。

心安理得地讓你付錢
代表星座：金牛座、天秤座、魔羯座

這組星座很看重現實，在愛情裡也很講求「公平」，你願意付出，他們一定會想盡辦法回報給你，甚至付出的比你更多，因為喜歡，所以想花心思對你好，雖然說錢不能用來評斷這個人夠不夠愛你，但是如果這組星座總是讓你付錢，卻一點愧疚和抱歉都沒有，或許真心成分沒這麼多。

從不在別人面前曬恩愛
代表星座：牡羊座、獅子座、雙魚座

這組星座喜歡曬恩愛，只要有了心儀的對象，他們的態度直接又大方，不喜歡躲躲藏藏的愛著一個人，一旦有了對象，恨不得昭告天下他有多幸福，如果他害怕別人知道你的存在，代表他一定不是真的心在愛你．他們要渣起來，其實真的可以很渣，完全讓你挑不出毛病，因為他們擅長使用甜言蜜語，但往往給的承諾，也總是履行不了。

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