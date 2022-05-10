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社會 社會焦點 保障人權

我家門口有2公尺大蛇！專家認證竟是「保育類」：接近繁衍季節

記者白珈陽／台中報導

每年4月開始是蛇類出沒的高峰期，台中市霧峰警分局萬豐派出所，日前才接獲1名婦人將本土眼鏡蛇裝進布袋內帶至所內求救，8日又有民眾慌忙衝進派出所報案，說家門口躲著一條大蛇需要協助，到場發現是一尾接近2公尺長的「黑眉錦蛇」，警方與一位鄰居阿伯合力將蛇抓進白色布袋，移送相關單位處理後續。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲民眾住家門口出現大型蛇，警方獲報到場協助抓蛇。（圖／民眾提供）

本月5日1名婦人手中拿著布袋至萬豐派出所報案，員警以為婦人是在路上拾獲物品，正要依規辦理時，婦人突說袋中裝的是一條活體蛇，是在住家附近抓到的，經警方聯繫農委會專家到場處理，專家表示該條蛇是台灣本土眼鏡蛇，為台灣六大毒蛇之一，俗名又叫飯匙倩。案後農委會將蛇帶回處置。

霧峰警分局表示，萬豐派出所警員王朝鋒、郭秉諧於8日上午11時許，又接獲一位年約70歲的洪姓婦人，慌張地衝進派出所報案，稱住家門口躲有一條大蛇，需要協助。

員警帶著捕蛇夾前往現場，到場時還有一位熱心鄰居阿伯一起協助抓蛇，員警先使用捕蛇夾緊緊抓住蛇身，再由阿伯抓住蛇尾，合力將蛇放入袋子中。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼熱心鄰居阿伯協助警方抓蛇。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

警方聯繫農委會專家至派出所，專家分析，此次布袋內的活體蛇是黑眉錦蛇，專家說，黑眉錦蛇是大型蛇類，最大全長可達近3公尺，身體主要呈橄欖黃色，因前段常有規則的黑色菱形斑，中段黑斑略呈十字型，後段背部有二條黃色縱紋，眼睛後方起至頭後方有一明顯的黑色縱帶，故有黑眉錦蛇之稱。

專家指出，黑眉錦蛇雖無毒性，但遇到危險還是會攻擊人，被列為保育類野生動物。可能是因接近蛇類繁殖的季節，各種蛇類都開始積極的進食或是移動尋找適合的交配對象、繁殖地點，才會出現在民宅家附近。

霧峰分局長李建興呼籲，民眾若遇到不明種類蛇，首先要遠離不要拍打攻擊牠，亦不要試圖自己驅趕或把牠打死，錯誤的方法會更刺激蛇，多數的毒蛇咬傷案件都是因此而發生，並且快速聯繫相關單位（農委會），如不知道權責單位，亦可電話播打電話1999、110或119，都會代為聯繫權責單位至現場協助，切勿自己徒手驚擾蛇類，以免讓自身陷入危險。

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