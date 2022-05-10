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台南產業道路2機車對撞！84歲翁噴飛掉落田溝　釀3人輕重傷

▲台南南78號新港東北側省道往高鐵方向，上午7時46分許發生1起機車對撞車禍，造成3人輕重傷，其中1人撞飛跌落1米深田溝，消防人員全力搶救送醫。（圖／民眾提供，下同）

▲台南南78線新港東北側往高鐵方向，上午7時46分許發生1起機車對撞車禍，造成3人輕重傷，其中1人撞飛跌落1米深田溝，消防人員全力搶救送醫。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南南78線新港東北側往高鐵方向，距寒山寺約600公尺處，10日上午7時46分許發生1起機車對撞車禍，造成1人撞飛跌落1米深田溝，台南市消防局出動白河等消防分隊前往搶救，將3名分受輕重傷的民眾以救護車送醫急救，肇事原因及相關責任由警方調查處理中。

▲台南南78號新港東北側省道往高鐵方向，上午7時46分許發生1起機車對撞車禍，造成3人輕重傷，其中1人撞飛跌落1米深田溝，消防人員全力搶救送醫。（圖／民眾提供，下同）

台南市消防局119報案台據報，出動白河、柳營、後壁等消防分隊消防人車及救護車前往救援，消防人員初步了解，21歲劉姓男子騎機車由東向西行走南72號往高鐵方向行駛，與84歲莊姓男子騎機車後載80歲妻子，由北向產業道路往南向產業道路行往，欲前往耕田，雙方發生機車擦撞，造成莊男掉落1公尺深田溝。

▲台南南78號新港東北側省道往高鐵方向，上午7時46分許發生1起機車對撞車禍，造成3人輕重傷，其中1人撞飛跌落1米深田溝，消防人員全力搶救送醫。（圖／民眾提供，下同）

消防人員馬上搶出莊男等人，莊妻身體多處擦傷，救護人員立即清理傷口、包紮止血、上頸圈及長背板，由後壁分隊護車送柳營奇美醫院救治；莊男右手手臂骨折，由後壁消防分隊下田溝搶救，利用三角巾固定右手手臂及清理傷口、包紮止血及上頸圈及長背板後，由白河分隊救護車柳營奇美醫院救治。

而劉姓男子身體多處擦傷，救護人員清理傷口、包紮止血及上頸圈及長背板後，由柳營消防分隊救護車送柳營奇美醫院救治。目前真正肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

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