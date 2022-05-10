台南24歲男吸金10億落跑！被爆「花60萬叫小姐」　夜店撒鈔影片曝

記者崔子柔／綜合報導

台南24歲劉姓男子遭指控利用「假投資真吸金」手法詐騙，共上百人受害、總金額高達十億元，劉男現已捲款逃跑，更被爆料先前花60萬元請小姐伴遊，名貴跑車一台接著一台換。

「利用周遭數百名朋友及十幾年朋友的信任詐騙十億！」網友昨（9）日在臉書社團「爆料公社」發文表示，劉男用投資股票的名義行騙，用從親友身上騙來的錢買跑車，「一個晚上叫一個小姐60萬，在夜店灑百鈔，父親節包八萬八給他父親」。

▲劉男遭指控捲款逃跑。（圖／爆料公社）



受害者表示，劉男一直透過朋友介紹吸收更多人，後來還開洗鞋店說「我真的要跑還開那麼多間店？」，利用此類話語來博取眾人信任，再爽花別人的錢，光一個生日派對就花幾百萬元包場、請Show girl和猛男助陣。

沒想到最後劉男捲款逃跑，受害者到他在安平區的住家和洗鞋店查看，發現早已人去樓空，房東還說劉男積欠了好幾個月的租金，眾人才恍然大悟，集結超過300人到警局報案。

▲劉男遭爆詐騙吸金，花錢不手軟。（圖／爆料公社）



台南市警四分局表示，接獲報案有民眾以假投資真吸金手法進行詐騙，被害人高達近百人以上，相關被害金額達1億1983餘萬元，然該民眾現已逃逸無蹤。分局長王子雄立即指示偵查隊成立專案小組釐清案情，全力追查涉案對象到案說明，如有涉及詐欺、洗錢或吸金等不法情事，將依法究辦。