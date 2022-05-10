　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

敖德薩購物中心爆炸　巨響傳40公里遠！空襲2傷5建築物被毀

▲疑似監視器畫面錄下購物中心遭空襲爆炸瞬間 。（圖／翻攝推特「@Cyberspec1」） 

記者張靖榕／綜合外電報導

烏南重要戰略港市敖德薩（Odessa）9日再傳出遭飛彈攻擊，至少造成2人受傷。當地時間9日晚間10點，敖德薩再次遭到轟炸，多處建築物起火；歐洲議會主席米歇爾（Charles Michel）當天稍早突襲訪問敖德薩，期間遇到俄軍砲火攻擊，緊急尋求掩蔽，據指出5棟建築物在早前的空襲中被毀。

▲▼敖德薩（Odessa）遭到轟炸 。（圖／翻攝推特「@Cyberspec1」）

▲敖德薩（Odessa）遭到轟炸 。（圖／翻攝推特「@Cyberspec1」）

CNN報導，敖德薩9日晚間10點遭到空襲，多名目擊者表示市中心發生多起大爆炸，威力之強連建築物都產生晃動，距離敖德薩40公里遠外的居民都能聽見爆炸聲。推特上影片則顯示市中心至少引發一起火災，一名目擊者表示一間大型商場失火。

其實在當晚事發幾個小時以前，敖德薩市議會即通報俄軍圖- 22（Tu-22）轟炸機發射3枚巡弋飛彈，造成市內5棟建築被毀，至少2人受傷。

目前俄軍攻擊的目標不明，但消息指出是敖德薩的住宅混合區遭到轟炸。當天上午烏克蘭軍方指出，4枚高精準縞瑪瑙（Onyx）飛彈從克里米亞方向發射，當時歐洲議會主席突襲訪問敖德薩，所有人立刻緊急避難。

敖德薩8日遭到10枚巡弋飛彈攻擊，俄國海軍近日利用潛艦、水面艦和戰機針對敖德薩擴大轟炸。

►在家也萌翻天！少女必搶睡衣369元起

ET快訊
快訊／美更新台美簡報！　刪台灣是中國一部分、不支持台獨
日本AV末日！擬禁「癡漢多P、真實插入」　達人揭影響
前NBA球星遭槍擊身亡！　媽媽求救：有人打死我兒子
22款通過「EUA快篩」名單曝光！唯一中國製也入列　搶購前先
沈政男爆今天很關鍵　估破7萬例「如果沒有就費解了」
納豆「澎湖百萬民宿」爆PO網賣4300萬　慘況曝光
基隆孝孫「公主抱」下山打疫苗　阿公4個月後過世
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊 ／美更新台美簡報！　刪台灣是中國一部分、不支持台獨

巴布亞紐幾內亞規模6.3地震！　深度僅10公里

敖德薩購物中心爆炸　巨響傳40公里遠！空襲2傷5建築物被毀

俄軍戰車20秒內連壓爆2地雷！　烏軍PO影片諷：上班好難

普立茲獎揭曉　邁阿密前鋒報獲突發新聞獎

影片曝！普丁走路一拐一拐　毛毯暖膝蓋再掀健康問題疑雲

美股重挫653點　台積電ADR跌4.73%、摜破90元大關

印尼兒童不明肝炎增至15例！　肆虐全球20國累計228例

罔腰懷孕有望成真！　印度外科醫拚「移植子宮」全球首例

安理會11日將開緊急會　商討北韓飛彈試射

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

確診者罵「管你加班多久」　前線公務員心碎潰堤落淚

Janet淚認「我有生育的問題」　母親節公開試管求子過程...看哭了

基隆高中前警開6槍！ 黑車拒檢猛撞警車逃逸

媽拿巧克力惡整女兒！她氣哭跺腳：我要洗手

韋禮安模仿阿翰「九天玄女哏」：降肉！　鬆口嘉賓計畫...想在演唱會講Podcast(?)

快訊 ／美更新台美簡報！　刪台灣是中國一部分、不支持台獨

巴布亞紐幾內亞規模6.3地震！　深度僅10公里

敖德薩購物中心爆炸　巨響傳40公里遠！空襲2傷5建築物被毀

俄軍戰車20秒內連壓爆2地雷！　烏軍PO影片諷：上班好難

普立茲獎揭曉　邁阿密前鋒報獲突發新聞獎

影片曝！普丁走路一拐一拐　毛毯暖膝蓋再掀健康問題疑雲

美股重挫653點　台積電ADR跌4.73%、摜破90元大關

印尼兒童不明肝炎增至15例！　肆虐全球20國累計228例

罔腰懷孕有望成真！　印度外科醫拚「移植子宮」全球首例

安理會11日將開緊急會　商討北韓飛彈試射

快訊 ／美更新台美簡報！　刪台灣是中國一部分、不支持台獨

佐佐木朗希「投球能力在大谷之上」　大聯盟評價世界前5名

劉畊宏爆紅「半個月暴漲6000萬粉」！　廠商捧錢求帶貨天價瘋傳

20億身價「淫亂教主少龍」北中南藏金　地點曝光

台南24歲男吸金10億落跑！被爆「花60萬叫小姐」　夜店撒鈔影片曝

今年本土破33萬！醫揭康復者「3關鍵角色」：凡事都有好的一面

前NBA球員佩恩遭槍擊身亡　勇士悍將心碎悼念前隊友

洋基率先20勝！柯提斯7.1局無安打　締造隊史1紀錄

脫線最後身影！　3代同堂「直播唱日文歌」孫兒幫戴玩偶帽

10天破29萬　專家點名4縣市將入高確診期：確診不是越少越好

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

國際熱門新聞

吃榴槤又配啤酒　24歲男2小時突然死亡

26歲男「戒指套陰莖」卡住求救！

馬斯克預言：日本終將消失！「1殘酷原因」曝

馬斯克PO「若我離奇死去⋯」母氣炸　世界首富秒道歉

美股重挫653點　台積電ADR摜破90元大關

俄戰車20秒連壓2地雷！　烏軍PO影片諷：上班好難

南韓新總統尹錫悅正式掌權！普信閣敲鐘33下

普丁勝利日演說　未透露戰爭多久結束

俄駐波蘭大使勝利日被潑紅色液體

亞洲看待戰爭　向俄中釋出訊號

影片曝！普丁走路姿勢怪　毛毯暖膝蓋再掀健康疑雲

習近平會晤蕭茲：歐洲安全應由歐洲人自己掌握

普丁忙戰爭　情婦卻「意外懷孕」！他震怒

飢餓殺人豬闖進家中　女差點被吃掉

更多熱門

相關新聞

俄戰車20秒連壓2地雷！　烏軍PO影片諷：上班好難

俄戰車20秒連壓2地雷！　烏軍PO影片諷：上班好難

俄軍「第二階段」在烏東戰場打響後，屢屢傳出士氣不佳、戰術混亂的情況。烏克蘭陸軍情報部門9日在推特發布一則影片，揶揄俄軍一輛戰車竟然在20秒內輾壓過2顆地雷，地雷引爆後飄出陣陣濃煙，而戰車不停轉動變換方向，裡頭的戰車兵似乎相當慌張。影片也引發網友嘲笑，「不可置信的笨」、「好糟糕的上班日」。

亞洲看待戰爭　向俄中釋出訊號

亞洲看待戰爭　向俄中釋出訊號

敖德薩遭4枚高精準縞瑪瑙飛彈攻擊

敖德薩遭4枚高精準縞瑪瑙飛彈攻擊

勝利日演說「就這樣？」　美國學者：普丁沒想法

勝利日演說「就這樣？」　美國學者：普丁沒想法

俄已達出兵目的　應及早停戰撤軍

俄已達出兵目的　應及早停戰撤軍

關鍵字：

烏克蘭敖德薩Odessa俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

國寶藝人脫線病逝！「晚餐後突失去意識」享耆壽90歲

90歲脫線病逝　123字「下台一鞠躬」遺言曝

吃榴槤又配啤酒　24歲男2小時突然死亡

超商快篩剩一堆　網點出背後原因

台灣版《Tinder大騙徒》　27歲假闊少詐富家女

爽中2710萬頭獎！她全匯給老公：繼續上班

即／偵查隊長越南店摸小姐　秒被拔官記過

亞東醫院院長「超有智慧一席話」瘋傳　116字感動人

8大通路賣快篩沒人排隊　王定宇：說明4件事

網紅全家6人快篩陽　不想群聚PCR被指「隱匿病情」崩潰

依依醫大畢業！發現納豆怪異「機警2堅持」及時救一命

他帶秘書回家　假裝女友卻真做了

Vivian弟弟腦出血「還在加護病房」！昏迷前叮嚀女友：別等我

基隆孝孫抱阿公打疫苗　4個月後天人永隔

00：30路過台大急診！名主播「直擊2景象」秒鼻酸

更多

最夯影音

更多
母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！
陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面