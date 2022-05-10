恐致災長條雨帶曝光！滯留鋒周五襲全台　連下4天探16℃

▲吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，下周一滯留鋒雨帶籠罩台灣（上圖左）；下周二滯留鋒雨帶已南移至巴士海峽（上圖右）。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周五至下周一首波梅雨季滯留鋒徘徊，為各地帶來陣雨、雷雨的機率，應注意中、小尺度對流系統所伴隨的劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨），及累積的致災性降雨；下周一晚、下周二晨，北台最低氣溫降至16度左右。而最新歐洲模式模擬鋒面雨帶也曝光。

中央氣象局預報員林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（10日）吹偏南風，各地水氣偏多、悶熱，有局部短暫陣雨，午後西半部和其他山區有局部較大雨勢發生機率；各地夜晚清晨低溫約21-23度，白天東半部高溫28-29度，西半部30-32度。

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林定宜說，周三天氣和今差不多，但更溫暖，各地高溫30度以上，午後有局部短暫陣雨，其中山區雨勢會比較大；周四鋒面接近，天氣更不穩定，中部以北和東北部有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



林定宜提醒，周五至下周一今年梅雨季第一道滯留鋒面影響，各地天氣轉涼，北部、東北部高溫剩20、21度，低溫17、18度，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、周三大氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，午後機率較高；周四鋒面逐漸接近，天氣仍與今、周三類似，變化不大。



吳德榮表示，周五至下周一首波梅雨季滯留鋒徘徊，為各地帶來陣雨、雷雨的機率，應注意中、小尺度對流系統所伴隨的劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨），及累積的致災性降雨；各地氣溫逐日下降、明顯轉涼，下周一晚、下周二晨，北台最低氣溫降至16度左右。



吳德榮分析，下周二滯留鋒逐漸南移至巴士海峽，天氣好轉，不過，這似乎是短暫的；下周三、下周四滯留鋒又逐漸北移，再度影響台灣，終究為第8至10天的模擬，各國模式並不完全一致且皆持續調整，需繼續觀察。

▼梅雨鋒面周四接近，天氣更不穩定。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

