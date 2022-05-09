貨櫃車頭「嵌入」民宅！鹿港超扯車禍　隔壁早餐店老闆看呆了

▲彰化鹿港鹿草路貨櫃車撞進民宅。（圖／記者唐詠絮翻攝）



記者唐詠絮、林冠吟／彰化報導

貨櫃車撞進民宅！彰化縣鹿港鎮鹿草路9日上午發生一起離譜車禍，一輛貨櫃車因不明原因整輛車直接撞進民宅，車頭當場凹陷變形、擋風玻璃全碎，劉姓司機也因此受困動彈不得；而被撞的民宅更是直接被撞出大洞，掛在民宅的匾額被強大的撞擊力道震落，屋內滿是殘骸碎片，相當怵目驚心，所幸整起事故中，除劉姓駕駛輕傷送醫外，並無其他傷亡。

彰化縣消防局指出，9日上午8點54分獲報有貨櫃車撞進鹿草路二段的民宅家中，緊急到場後發現貨櫃車的整輛車頭完全卡在民宅家中，車頭嚴重凹陷變形，擋風玻璃全碎，駕駛也因此受困在車內，動彈不得，所幸仍有意識，緊急將劉男脫困送醫。

▲▼彰化鹿港鹿草路貨櫃車撞進民宅。（圖／記者唐詠絮翻攝）



而被撞的民宅，更是直接被撞出一個大洞，鐵窗凹陷變形、玻璃全碎，屋內所掛放的匾額更是因撞擊力道被震落，屋內水泥殘骸散落一地，宛若被轟炸過一般。巨大的撞擊力道也讓附近住戶嚇傻，遭撞民宅旁的早餐店老闆，也被眼前情景嚇壞，所幸該民宅1樓平常僅作為停放機車和腳踏車使用，撞擊當下並無人在場，整起事故除劉姓司機輕傷送醫外，並無人受傷。