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快訊／台灣地震「日本沖繩」也在晃！最大震度3

記者王佩翊／編譯

台灣東部海域9日下午2時23分發生有感地震，台北地區出現明顯搖晃。而日本沖繩與那國島也偵測到震度3的搖晃。根據日本氣象廳資訊，該地震震央位於與那國島近海（台灣東部海域，北緯24.0度，東經122.5度），震源深度約20公里，地震規模約6.6。此次地震造成日本沿岸部分海面發生晃動，不過沒有發生海嘯的可能性。

▲▼ 日本沖繩也有感。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲日本也偵測到震度3的搖晃。（圖／翻攝自日本氣象廳）

另一方面，台灣氣象局的地震報告則指出，台灣東部海域9日下午2時23分發生規模6.1地震，深度27公里。

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