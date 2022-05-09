快訊／台灣地震「日本沖繩」也在晃！最大震度3

記者王佩翊／編譯

台灣東部海域9日下午2時23分發生有感地震，台北地區出現明顯搖晃。而日本沖繩與那國島也偵測到震度3的搖晃。根據日本氣象廳資訊，該地震震央位於與那國島近海（台灣東部海域，北緯24.0度，東經122.5度），震源深度約20公里，地震規模約6.6。此次地震造成日本沿岸部分海面發生晃動，不過沒有發生海嘯的可能性。

▲日本也偵測到震度3的搖晃。（圖／翻攝自日本氣象廳）



另一方面，台灣氣象局的地震報告則指出，台灣東部海域9日下午2時23分發生規模6.1地震，深度27公里。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》