桃園首波酒駕累犯「無碼照上網」　2男都是第二次被抓包

▲桃園市府公佈首波酒駕累犯名字。（圖／桃園市政府交通局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府交通局依據今年3月31日施行酒駕新法規定，9日於裁決處官網公告2名男酒駕累犯者姓名、照片，他們都是在2020年至2021年期間第1次酒駕，分別在今年3月底、4月初第2次(含)以上酒駕被警方攔下開單，符合酒駕新法10年內酒駕累犯須公告之規定。

▲酒駕累犯無碼正面照曝光。（圖／桃園市政府交通局提供）

交裁處指出，配合酒駕新法施行，已於裁決處官網上設立酒駕及拒測累犯公告專區，對於自108年7月1日起算，10年內如又酒駕再犯或酒駕拒測者，依《道路交通管理處罰條例》規定，公告揭露駕駛人全名、照片等個人資訊，以抑制酒駕及悲劇發生。

首波公告的酒駕累犯有2位，3月31日在桃園區違規的何宜諺，4月4日在中壢區違規酒駕的許建宏，2男都是累犯。裁決處說明，公布名單者都符合新法累犯須公告的規定。桃園市政府交通事件裁決處處長張丞邦表示，呼籲民眾醉不上道酒後不開車，勿存憢悻心態， 也籲請飲酒場所業者，如果發現賓客飲酒後仍要駕車，應主動提醒，協助提供代駕資訊或代叫計程車等服務，以杜絕酒駕情形發生。

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