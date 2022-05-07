父家裡抽菸釀大火！害14歲女兒嗆亡　起火因他放這東西在椅子上

▲桃園賈男抽菸不慎引發火災，使家人困於火場，其中14歲女兒送醫不治，起火點為點菸的打火機。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園賈姓男子去年農曆年假期間在自家抽菸，結果引發火災，造成14歲女兒因吸入性嗆傷送醫不治。當時懷疑是因菸蒂未熄滅造成火災，經消防調查，發現是賈男點菸後，將蓄熱的打火機放置在易燃物旁所致。經桃園地院審理，以過失致人於死罪，處賈男期徒刑6月，緩刑3年，並接受法治教育課4場。

賈男有抽菸習慣，於去年2月15日上午近10時，在住處2樓房內點菸後，隨手把打火機放椅子上，就去廁所抽菸，椅子上還有香菸、菸灰缸、衛生紙。賈男抽到一半發現屋內有濃煙，因火勢已失控而無法及時撲滅，趕忙逃出屋外，屋內還有妻子和3名女兒受困火場。

消防局人員據報到場灌救，分別在2、3樓救出賈妻與3名女兒，其中14歲二女兒因在熟睡中，被救出時有吸入性嗆傷與全身百分之20燒灼傷，致缺氧性腦病變併呼吸衰竭，經送醫搶救不治死亡。

法官認為，賈男因一時疏忽引燃打火機，並放置於易燃物品旁，致引發火災，使女兒葬生火場，造成家屬心中永難彌補之傷痛，考量賈男犯後始終坦承犯行，還需扶養2名小孩和母親，依過失致人於死罪，處賈男徒刑6月，可易科罰金，緩刑3年，並接受法治教育課程4場。