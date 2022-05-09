外送員託「1F小妹妹」拿餐點！手舉高高笑瘋萬人：都曬黑了啦

▲外送員把餐點「託給小妹妹」。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在叫外送幾乎是每個人的日常，外加現在疫情人人自危，外送還能避免雙方接觸，但把餐點託給「門口的小妹妹」，讓原PO也哭笑不得！貼文吸引超過2.4萬人關注，照片讓其他網友都笑噴，「這外送員有才」、「怎麼辦，我笑了」、「說真的，很搭啊」、「沒違和感耶」、「來人啊！虐童啦！」

「我說你外送員是有毒吧！」有網友近日叫外送，「中午的餐點你懶得拿進管理室，給我掛在那邊曬太陽我也就算了，剛才點連鎖滷肉飯，你又給我這樣掛……」最後hashtag「#一天點2次餐遇到同一個外送員」，並貼出照片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

只見原PO住的地方樓下正好有個雙馬尾小妹妹的銅像擺設，小妹妹又剛好舉著其中一隻手，餐點又很適合掛到妹妹張開的手掌上，外送員就乾脆把整袋吃的「託付」給小女孩了。

▲人客啊～您的外送抵家啦！（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

有趣的是，不管是搭配上雕像表情還是動作，都超符合送餐的意境，讓上萬網友都笑翻，「外送小妹等你下來取餐等到都石化了」、「小妹妹顧好顧滿」、「食物不落地，合格，哈哈」、「記得給妹妹小費」、「外送夥伴備註： 餐點已經交給一樓的妹妹了 ，感謝您的耐心等候」、「哈哈哈哈！你確定是同一個嗎」、「哇嗚！每一戶家庭都該配有一尊收貨娃娃」、「女孩表示：你快點拿走吧，我都曬到黑了。」

也有人直呼，白天版本的妹妹看起來是無違和，但夜晚版本的就頗母湯了，「這個社區晚上放這個雕像，實在嚇人」、「夜晚的版本有嚇人」、「其實還蠻可愛的，只是夜晚版的有點驚悚」、「突然想到一句經典名言：魚肉好吃嗎」、「這孩子就對著你笑～笑得你心發寒」、「這是恐怖片吧！好好笑」、「幸好小女孩的眼睛還沒有發出青光或紅光」、「確定這樣晚上經過不會漏尿？」