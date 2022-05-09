他排隊半小時不覺得累　「正妹背影美照」2.7萬人一看就懂

記者黃翊婷／綜合報導

快篩實名制上路之後，各地藥局往往一大早尚未開門營業就出現排隊人潮。一名網友8日在臉書分享一張照片並表示，大家排隊買快篩怨言四起，買美食就安分守己，「像我，排了半小時也不覺得累。」但很快就有眼尖網友發現，原PO根本只是想曬前面那位正妹的好身材，「因為有美臀欣賞，怎麼會累」、「如果排快篩前面也是這種，我也不會抱怨」。

▲原PO排隊買小吃遇到正妹。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

原PO在臉書「爆廢公社」PO文並半開玩笑表示，「大家排隊買個快篩就怨言四起，排隊買個美食小吃就安分守己，乖乖等候。像我，排了半小時也不覺得累。」而在附上的照片中，只見排在前方的女子穿著十分貼身的褲子，大方秀出臀部微笑線，展現好身材。

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文章公開不到一天，吸引2.7萬名網友前來按讚朝聖，大家紛紛留言調侃，「你抓到流量密碼了」、「如果排快篩前面也是這種，我也不會抱怨」、「真是令人賞心悅目的美好風景」、「我老公的話絕對也很願意排隊」、「好漂亮」、「因為有美臀欣賞，怎麼會累」、「哈哈哈，健身的女生很多都這樣出門的啊，我自己也是，沒什麼」。

▲原PO的文章吸引2.7萬人按讚。

還有眼尖網友認出，拍攝地點是在嘉義中正路一間知名的刈包小吃攤，「這間刈包好吃」、「這間我愛店」、「吃過這家刈包，真的好吃」。不過，也有網友把重點擺在排隊，並認真分析原PO的文章，排快篩和排美食之所以會有差異，是因為一個排的是「想要」，一個是「需要」，感受當然不同。

▼有網友認為，排隊買快篩和買美食需求不同，感受當然也不一樣。（資料照／記者陳凱力攝）