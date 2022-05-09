威嚇派狙擊手殺死！「示羅聖徒」夫妻被迫離婚　幫賺錢蓋方舟

▲黃姓男子與崔姓妻子涉以宗教為名，逼信徒成員離婚並捐獻，遭台北地檢署起訴恐嚇取財罪。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

黃姓男子和崔姓妻子自創「示羅聖徒學院」，要求學院成員要聽他的命令，否則視同背叛，「會派狙擊手殺死」，黃、崔甚至會以婚姻並非上帝配對為由，要求成員夫妻改名並且離婚，還要加入直銷團體幫忙賺錢建造方舟，台北地檢署調查後，依恐嚇取財等罪起訴黃、崔2人。



檢方調查，黃男自詡為「示羅聖徒學院」的領導者，崔姓妻子則是先知，他們對外宣稱是真正的基督教信仰組織，邀請了約10名信徒加入，但是其中1對夫妻從2019年起加入學院後，屢遭黃男和崔女恐嚇，如果不聽話等於質疑上帝，要被逐出學院，「這樣的人絕對是基督的走狗，一個字，殺」，「會派狙擊手直接從遠處處死」。

這對夫妻因為擔心遭到報應，對黃男和崔女言聽計從，包括把財產交給學院代為管理，每天只能拿回幾百元到幾千元的零用金，甚至因為黃男質疑婚姻並非上帝配對，要求這對夫妻改名並且離婚。

除此之外，黃男還要被害人加入直銷團體，當黃男的下線，並規定業績標準，要求努力拉生意才能幫忙建造方舟，被害人最後感覺遭到壓榨想退出，又被黃男以導致「靈界混亂」為由，要求被害人先下70萬元的本票賠償。

黃男和崔女到案後否認犯行，針對狙擊手一事，只是舉例國外有些宗教團體會這麼做，並非用來恐嚇成員，另外，因成員的婚姻出現問題，所以告訴他們如果想的話可以離婚，但檢察官根據雙方對話紀錄以及證人證詞，認定黃男、崔女涉嫌以恐嚇等方式逼迫成員交出財物等罪，依法提起公訴。