搭捷運對面坐「野生蔡英文」　連穿搭都超像！網看傻：偷跑出來？

▲有讀者碰到外型激似蔡總統的女乘客。（圖／翻攝自臉書／陳子瑜）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣基進黨市議員參選人陳子瑜今在臉書曬照，一名讀者搭捷運時，撞見外型、穿搭都和總統蔡英文高度相似的女乘客，而他也忍不住在文中高喊，「總統好！」這一幕引來許多網友朝聖，紛紛也點頭認同「英的多重宇宙」、「小英甩開隨扈偷偷跑出來玩嗎」。

陳子瑜稍早發文笑說，「總統好（大誤）！這個造型實在有夠像。」從照片中可見，該名女乘客留著「小英頭」、戴著細框眼鏡，穿著條紋T恤外搭白襯衫，下身則是牛仔褲和球鞋；乍看之下，的確和蔡總統相似度頗高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

畫面一出，引來不少網友留言，紛紛笑喊「真的超像，可以叫她去當總統的替身」、「微服出巡」、「極高的可能就是啊」、「到底是不是哈哈哈」、「這本人吧」、「總統搭乘大眾交通運輸通勤，上班辛酸畫面流出」、「突然英粉在旁邊大聲說總統好，會怎樣，哇哈哈」、「被抓包，這樣下次怎麼開溜呢」。

事實上，之前就有女網友曬出，自己撞臉小英的照片，透露朋友覺得她大笑時，很像總統蔡英文，連國中教官都這麼叫她；而廣大網友也幫她評鑑，直言「根本99%像！只差在身體不像」、「為什麼我只有看到美腿」。

▼網友熊彥婷笑起來時，與總統蔡英文十分神似。（合成圖／網友熊彥婷提供、記者孫曜樟攝）