字節跳動成立抖音集團「或在香港上市」　新CFO操盤上市重任

▲字節跳動旗下最大金雞母抖音（Tik Tok)。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

據陸媒8日報導，香港公司注冊處網站顯示，字節跳動（香港）有限公司已更名為抖音集團（香港）有限公司，生效時間為2022年5月6日。該公司或正重新考慮，將抖音等中國大陸國內業務獨立作為抖音集團赴港上市。

據《科創板日報》報導，此外，字節跳動旗下其他數個公司也陸續更名為「抖音」。據天眼查，字節跳動有限公司更名為抖音有限公司。據國家企業信用信息公示系統，北京字節跳動科技有限公司更名為北京抖音信息服務有限公司。

4月下旬，字節跳動任命了新的首席財務官（CFO），由世達國際律師事務所高級合夥人高准（Julie Gao）擔任。高准此前是世達國際律師事務所的高級合夥人，也是其全球管理機構政策委員會的成員。資料顯示，高准曾為100多家公司的上市和其他資本市場融資項目提供過法律服務，包括美團、京東、拼多多、小米等，還曾為多個並購及私募項目提供法律服務，包括百度、字節跳動等。

這些接連的舉動被認為，該公司正重新考慮，將抖音等國內業務獨立作為抖音集團赴港上市。

目前，字節跳動組織架構由2C、2B、以及國際化業務三大板塊組成。其中2C業務包括抖音、大力教育、朝夕光年三部分；2B業務包括飛書與火山引擎；國際化業務主要是TikTok板塊，包括TikTok平臺業務與海外電商等延伸業務組成。