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巴哈網友PO「陳時中就是賤種」23樓神坦降世　他突然縮了

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣本土確診數連11天破萬，許多民眾也為了搶快篩試劑而排隊。對此，有網友直接在網路論壇《巴哈姆特》發文，疑似公開嗆中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。許多網友見狀立刻出言相勸，深怕發文者被告，沒想到23樓竟出現一名勇士留言救援。

該名網友在《巴哈姆特》場外休憩區以「陳時中就是賤種」為題發文，吸引超過百名網友留言，該文的回覆高達280樓，讓PTT鄉民看完直呼，「巴哈年輕人就是年少輕狂、血氣方剛，這麼兇狠不怕被吉」、「巴哈一直很敢講」、「巴哈比PTT有種多了」、「場外也太無情了」。

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▲▼巴哈網友嗆「陳時中就是賤種」23樓神坦降世。（圖／翻攝《巴哈姆特》）

▲巴哈網友嗆「陳時中就是賤種」。（圖／翻攝《巴哈姆特》）

在該文PO出沒多久，許多網友都力勸原PO修改貼文或刪文，以免有被告的風險。此時，23樓的一名網友以ID「陳時中」直接留言說，「我就是陳時中（ID稱號），大家針對我就好，你們這串在罵的都是我這個稱號取作陳時中的ID。
本稱號『陳時中』係屬於此ID John50007，於巴哈姆特電玩網路討論站（旺普網路資訊股份有限公司）所註冊之帳號，以及其底下子分類版-場外休憩區所有發表以『陳時中』所有發文之作者署名。」

該名ID「陳時中」的網友繼續補充，原PO發文的討論串，內文所有討論有關「陳時中」的諧音、相似音、影射，都是在說他，並非影射除本串之外的任何人、事、物。

▲▼巴哈網友嗆「陳時中就是賤種」23樓神坦降世。（圖／翻攝《巴哈姆特》）

▲23樓巴哈網友發文被網友朝聖。（圖／翻攝《巴哈姆特》）

23樓的網友留言一出，瞬間讓大批網友朝聖，「謝謝你，坦克人」、「直接一個神坦」、「大家快來朝聖，真的是聖人」、「23F怕痛全點防禦了，要當神坦」、「點到第2頁看到23樓笑死」、「我以為是改完名出來坦，結果查看去年就叫陳時中XD」、「去年就叫陳時中囉！？這不就是超前部署嗎？」「坦克人，我的超人」、「是你守護了大家嗎⋯你好溫柔⋯」「不是所有英雄都穿著披風」。

據了解，原PO於9日凌晨將該文刪除，但討論串仍在。此外，在網路上公開留言，若能依照文章脈絡看得出在罵誰，就可能成立公然侮辱罪，可處拘役或9000元以下罰金。

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