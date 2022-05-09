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「晾衣飄悶臭又要重洗！」網友齊求解　關鍵「一招」辨洗衣精抗菌效果更揮別衣臭

▲▼ 網友崩潰「晾衣有潮濕臭味要重洗！」掀北中南認同附和　一招教辨洗衣精抗菌功效 。（圖／資料照）

▲洗衣服是門學問，洗衣沒有持續抗菌，就是衣服洗完還在發臭的關鍵原因！（圖／ARIEL提供）。

消費中心／綜合報導

雨不停歇的梅雨季將至，洗衣曬衣竟也變成一件頭痛事，除了衣服很難乾，許多媽媽們一定都有經驗，在陽台曬了一晚的衣服，早上收衣服時卻有股悶臭味，不得已要再重洗一次。面對不乾的衣物深怕發臭，又通通搬到室內開除濕機助攻。網友在網路上表示「搬到新家一個半月了，洗完衣服曬乾就臭，這件事情真的很困擾我」、「陽台十分通風但是曬不到太陽，曬乾馬上有臭味，我發現其他室友的衣服也有這個味道」、「沒曬到太陽紫外線消毒，變雜菌繁殖場了」、「超怕衣服曬乾有臭味，沒注意到穿出門」。

▲▼ 「晾衣飄悶臭又要重洗！」網友齊求解　關鍵「一招」辨洗衣精抗菌效果更揮別衣臭 。（圖／免費圖庫）

▲網友超怕衣服曬乾有臭味，沒注意到穿出門超尷尬！（圖／下載自pakutaso）。

該怎麼拯救衣服老是有悶臭味的情況？尤其許多人礙於居住環境限制，沒有陽光直射的曬衣空間；或者晴天大太陽時晾衣服味道不明顯，但是當濕度提高時，衣服上殘留的細菌，一邊曬衣一邊持續滋生！就算搭配除濕機、風扇加強通風，衣服曬完還是有股「臭噗味」。市面很多洗衣產品都有標榜抗菌，但是抗菌功效好壞要怎麼判定？最簡單辨別的方式其實就是衣服洗完的氣味。若能在洗衣過程中，真正並持續抗菌，從曬衣甚至到收衣、穿衣，衣服也就沒有尷尬發臭的機會了。

▲▼ 網友崩潰「晾衣有潮濕臭味要重洗！」掀北中南認同附和　一招教辨洗衣精抗菌功效 。（圖／資料照）

▲抗菌功效好壞怎麼判斷？最簡單辨別的方式就是衣服洗完的氣味，是揮之不去的悶臭還是清新乾淨的味道。（圖／資料照，下同）。

想要減少臭衣的機率，最根本的關鍵就是選用「持續抗菌」的洗衣精，便能省了許多繁雜手續，讓洗衣事半功倍。各式賣場熱銷斷貨王ARIEL抗菌抗氧化洗衣精，便是日本主婦的洗衣法寶，不少台灣人也愛用，連續7年在日本銷售NO.1#，主打「抗菌＋抗臭」，最大的不同也是他有高達99.9%的持續抗菌力+，不讓細菌附著衣物繼續發臭，洗後一聞令人舒服的乾淨味道就知道。同時能洗淨99.9%病毒~，洗淨各種污漬、汗漬、食物漬△，配方中同時還具備洗衣槽防霉的功效，洗衣同時也在幫洗衣槽清潔防霉。

▲▼ 網友崩潰「晾衣有潮濕臭味要重洗！」掀北中南認同附和　一招教辨洗衣精抗菌功效 。（圖／資料照）

▲想要減少臭衣的機率，就要從根本對抗細菌，選對持續抗菌、抗臭的洗衣精才能事半功倍。

不只如此還有全新升級的洗衣膠囊，結合碳酸發想科技^，洗淨力更深層。膠囊是特殊薄膜設計，遇水即溶不用剪開，一顆洗整桶衣服，使用超簡便，網友大推「這個好用，我都用它來對付臭襪子」、「衣服曬完沒味道，我就是愛它香味啊」、「我覺得好用，我用綠色膠囊，烘完衣服還是有香味，適合喜歡有香味的人」、「好用，已經購買無數次膠囊」。

如果你也試過各種網路抗臭撇步，洗個衣服最後忙到身心俱疲，這篇收藏起來。用對產品其實洗衣一罐「持續抗菌」洗衣精就搞定，洗一次就乾淨、洗後聞的到乾淨的味道！

5/4~5/17於家樂福購買單瓶限時特價$129 (原價$179)，趁機入手洗衣從此省時、省水又省電，揮別尷尬衣臭。

▼用對產品洗衣更輕鬆，ARIEL抗菌抗氧化洗衣精持續抗菌有感抗臭，只要洗一次就聞的到乾淨，省時、省水又省電。

▲▼ 網友崩潰「晾衣有潮濕臭味要重洗！」掀北中南認同附和　一招教辨洗衣精抗菌功效 。（圖／資料照）

#此資料由Insta提供，根據日本2013至2019年，通路包括量販賣場、一般超市、便利超商、線上購物平台等，Ariel濃縮洗衣精在日本濃縮洗衣精市場市佔率最高。
+並非抑制所有細菌滋生。針對特定測試菌種，實驗數據來自日本實驗室。
~根據日本實驗室數據，針對嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒2（SARS-CoV-2）測試，並非去除所有病毒。
△去漬效果根據污漬沾染程度有所不同。
^產品不包含碳酸成分

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