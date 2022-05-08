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2嫩妹住飯店1個月「堅持不客房打掃」　退房地獄畫面曝！老闆崩潰

中國2名女孩住酒店一個多月，退房景象讓人嚇傻。（圖／翻攝自上游新聞）

▲中國2名女孩住酒店一個多月，退房景象讓人嚇傻。（圖／翻攝自上游新聞）

圖文／CTWANT

飯店每天接待的客人形形色色，狀況千奇百怪。中國2名女孩日前入住重慶九龍坡區某間酒店，整整住了一個多月，沒想到退房時的情景讓人傻眼，不僅滿屋子垃圾，而且都已經長蛆，酒店老闆羅先生將影片PO上網路，引發熱烈回響。

羅先生向《上游新聞》透露，2名女孩住的是一間20平方公尺左右的雙人大床房，一天68元人民幣（約302元新台幣），租了一個多月，飯店每天都會安排清潔阿姨打掃，但是她們一直不開門，明確要求不要打掃房間，因此清潔阿姨就跳過該房，「沒想到她們這麼不愛乾凈」。

羅先生指出，2名女孩退房後，清潔阿姨打開房門一看傻眼，電視機旁的櫃子上，房間窗戶以及地面，都是密密麻麻的塑膠袋和外送盒子，床上堆滿了各種空飲料瓶，還有部分菸盒，床頭櫃上則有煙灰和空的飲料杯，足足打掃了好幾個小時，才徹底用乾淨。

2嫩妹住酒店一個月「退房滿屋垃圾長蛆」　老闆氣炸：開店5年沒見過

▲房子滿滿的垃圾。（圖／翻攝自時間視頻）

回憶當天的情況，羅先生仍心有餘悸，直言：「我開店5年多了，從來沒見過這樣的情況」。其中一名清潔阿姨痛批，現在的年輕人很不像話，「有的帶了狗在房間裡到處拉屎；有的吃了瓜子，到處亂扔瓜子殼；有的買一堆襪子當一次性用，走了屋裡一堆臭襪子；這種外賣吃了不扔的情況司空見慣了，但以前都沒這次這麼誇張」。

羅先生PO出2名女孩退房後滿垃圾的影片，在網路掀起討論後，他卻將相關影片撤下，並解釋發影片的本意不是想紅，而是想提醒年輕人，住酒店也要講文明，應當整治一下這些不良行為，「估計2個女孩看到了網友的評論，她們也應該接受教訓了」，而且影片如果一直放著，怕被外界誤會酒店不乾淨，但其實每天都有做好清潔和消毒。

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