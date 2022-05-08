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幫24歲兒徵婚！老爸一袋子「塞20本房產證書」　婚友社：展現誠意

一名男子帶了逾20本房產證為兒子徵婚。（圖／翻攝自微博）

▲一名男子帶了逾20本房產證為兒子徵婚。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

結婚是人生大事之一，除了交往的兩個有情人終成眷屬，也代表了兩個家庭的結合。中活河北省石家莊市一名父親，5日下午4時許帶了超過20本的房產證前往當地一間婚友社替兒子徵婚。員工王姓子接受媒體採訪時則澄清，該名父親只是想展示誠意，並無炫富的意思。

根據《極目新聞》報導，一名張姓男子日前外出散步時經過一處廣場，碰到一名父親在替兒子進行相親登記；仔細一瞧，男子的提袋中竟裝了滿滿的一疊房產證，張男好奇之下詢問才知道，袋中竟有20多本，「我是第一次看到這麼『超強實力』的徵婚，就拍影片傳到網路上分享。」

透過畫面可看到，一名父親為了替兒子徵婚，帶著裝了超過20本房產證的紅袋子前往當地一處婚友社登記，該父親表示，兒子1998年出生，今年24歲，有穩定工作，各方面條件皆十分優秀，想為愛子找一個適合的對象。

婚友社員工王男則說道，自己從事長期從事婚戀服務，日前在廣場開設一個攤位，想替單親男女登記資料介紹對象，「該男子拿房產證徵婚也是想展現誠意，並非故意炫耀。」王男稱，自己已留下該名父親的聯絡方式，也答應替對方尋找合適的人選，但目前尚未有任何進展。

新聞曝光後，許多網友紛紛留言調侃，「這是徵婚天花板了」、「如果不是炫富，祝你們找到喜歡房產的兒媳婦吧」、「別人說的是要找門當戶對的」、「這麼有實力還怕找不到老婆嗎」、「門當戶對…就是女方家也得有個十來本不動產權證？」

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