騎士扶盲人過馬路...機車停紅線被開單！警指「這關鍵」無疏失

▲中正二警方點出警員開單當下無法，獲知民眾違規原因，且過程均有蒐證、製單告發過程合法。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

有民眾PO「爆廢公社」反映，7日騎機車經過羅斯福路，看到有盲人在路旁躊躇無法過馬路，好心路邊臨停攙扶盲人，卻遭警員告發機車違停；對此轄區中正二警分局廈門所警方8日回應表示，警員執法無法判斷駕駛違停原因，若民眾認為有特殊事由，或對警方開罰有疑慮，可向中正二警分局申訴。

中正二警方表示：廈門街派出所前於5月7日16時29分許，巡邏同仁行經羅斯福路二段沿線，發現多部汽機車輛在路旁紅線違停，嚴重影響道路通行，隨即鳴笛示意驅離，見一普重機車仍未駛離且車上無人，警員才開立逕舉單，警員發現違規、到舉發完畢過程約3分鐘，駕駛均未返回車輛旁，舉發違規過程均合乎程序也同步蒐證，員警並無疏失。

事後機車駕駛上網說明，因協助攙扶盲人過馬路才會臨時停等違規路段，將前因後果PO上臉書社團「爆廢公社；但警方強調，經檢視現場取締影像，警員無從判斷駕駛紅線違停動機，若民眾認有特殊事由，對警方舉發違規行為有疑議，得向中正二警分局申訴。



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