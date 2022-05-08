見女子獨坐路邊起色心　小黃運將假裝聊天襲胸摸下體

▲基隆一近70歲的伍姓男子，去年開計程車行經中華路時，看路旁一心智缺陷女子落單，下車猥褻得逞，經女子父親報警，伍男被基隆地院判處徒刑6月。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者林郭玗潔／基隆報導

基隆一年近70歲的伍姓老翁以開計程車維生，去年9月行經中華路上，看到女子君君(化名)在路旁休息，因知道她有心智缺陷，看她落單心生歹念，下車撫摸君君的胸部和下體。君君回家告知父親此事，父親怒而報警，經基隆地院審理，依乘機猥褻罪判處伍男徒刑6月，可易科罰金。

伍姓老翁去年9月19日下午近4時，開著計程車行經中華路上的台肥基隆一廠，正巧看到君君坐在路旁休息，因認識君君，知道她有心智缺陷，見四下無人心生歹念，特地先找位置把車停好，下車假裝和君君聊天，趁機用手撫摸君君的胸部和下體，君君不知所措，回家將此事告訴父親，父親怒而報警。

經基隆地院審理，認為伍男已年近7旬，應知尊重他人身體自主，卻為滿足自身慾望，利用君君心智缺陷，猥褻君君，對其身心造成傷害。伍男雖坦承犯行並表示後悔，但過去他曾因業務過失傷害案件被判刑，至107年才服刑完畢，5年內再犯刑為累犯，法官審酌伍男開計程車收入不高等等一切情狀，以犯乘機猥褻罪，判處徒刑6月，可易科罰金。