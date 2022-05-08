柯文哲主張「抗病毒藥物從寬使用」　建「社區醫生系統」配對急門診病患

▲柯文哲赴大安區級關懷中心視察。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲7日晚間與各大醫院院長開會，討論內容包括中央下令開設30％專責病床，但醫院擔心會排擠其他疾病重症病患。柯文哲8日提及，越大的醫院擴床越困難，所以仍要求各大醫院開設防疫急門診，並希望從明（9）日起建立一套系統，讓到過防疫急門診的病患若有問題不要再送回醫院，透過視訊診療進行處理。

柯文哲8日上午視察大安區級關懷中心視察，被問到關於中央下令開設30％專責病床一事，柯文哲表示，台北市大約每10％就是1000床，若30％就是開設到3000床，因為估計洪峰是昨日3到5倍，但仍要留下足夠的預備量，「我們要處理一個複雜的問題，不會用單一方法解決。」

柯文哲提及，現在一定要求各大醫院開設防疫急門診，若快篩不夠，恐怕要變成上呼吸道傳染症的特別急門診，因為目前絕大多數確診者都是輕症，不過輕症也不代表無症狀，依照北士科車來速統計數字來看，有90％快篩陽性病人需要拿藥，症狀包括喉嚨痛、流鼻水等，在此波疫情當中，喉嚨痛好像是特別病徵，以前感冒不會到吞口水會痛，但現在確診仍需要治療，若沒有地方處理，病患就會湧入急診室並擊垮急診，所以當時要求大醫院設防疫急門診，將輕症病患處理掉。

柯文哲指出，若要醫院開始擴床，越大醫院擴床越困難，因為大醫院裡面裝的是重症病人，出院較不容易，每個疾病都有療程，不可能進來1、2天就說「缺床請你出去」，醫院要降載沒想像中容易，不過醫院對住院、出院標準要嚴格一點，恢復差不多就馬上下轉防疫專責旅館。

柯文哲強調，仍希望從9日開始，曾透過防疫急門診治療的居家照護病人，要建立一套系統來配對社區醫生，有問題的話，不要想著全部都用119送回醫院，盡量透過視訊治療，將能處理的患者處理掉。

最後，柯文哲說，他主張從寬使用抗病毒藥物，因為快篩陽到最終確認需花上4、5天，早已拖過用藥時間，但如果快篩陽就要給藥，還有法令、健保、保險等問題要解決，所以解決一個複雜問題別想單一解決，多管齊下，每個都貢獻一些，看能不能把這困難撐過去；另外兒童專門急門診部分，馬偕醫院、聯合醫院婦幼院區大概在9日就會先上。