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中央徵用台北快篩送高雄？　高市府怒報警：決不寬貸造謠者

▲網友遙指中央徵用台北快篩試劑給疫情不嚴重的高雄。（圖／翻攝自PTT）

▲網友謠指中央徵用台北快篩試劑給疫情不嚴重的高雄。（圖／翻攝自PTT）

記者許宥孺／高雄報導

社群平台PTT上有網友發文表示，「台北市快篩全被中央徵用給高雄？」高市府澄清該文「毫無根據虛構不實」，對製造社會對立造謠指控絕不寬貸，市府已經報警，希望警政單位揪出幕後造謠者，也將依法送辦。

網友於PTT上表示，「台北市早就知道中央不能指望，早就自行編預算購買50多萬劑快篩，結果中央果然沒幫忙，還扯後退全被徵用，徵用去哪裡？當然是疫情不嚴重的南部高雄」、「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」等內容。

▲黃男載運著5萬份快篩劑前往中南部時，因滑手機不慎失控撞上2輛工程車，造成2死3傷的慘劇。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲爆料內文提及，5月6日國道車禍事故，車上的快篩試劑要送到中南部。（圖／記者黃孟珍翻攝）

對此，高市府嚴正澄清該文所指控內容，「毫無根據虛構不實」，再次重申對此種製造社會對立的造謠指控絕不寬貸，市府已報警，期警政單位盡速揪出幕後造謠者，也將依傳染病防治法等法令移送法辦。

高市府指出，近日已有國民黨彰化縣議員未經查證，公然於通訊軟體發送不實訊息，傳遞指控市府的造謠行為，雖已公開道歉並收回言論；然而，昨晚PTT平台再增一起造謠文章，不禁讓市府懷疑是系統性手法，刻意藉由防疫緊張時刻，刻意混淆視聽，擾亂社會秩序、並打擊防疫人員士氣。市府重申針對網路惡意訊息，除了要求警政單位嚴格執法，也請市民多加查證。

▲▼自行快篩（圖／記者劉維榛攝）

▲快篩試劑（圖／記者劉維榛攝）

市府表示，目前全國疫情嚴峻，中央地方各級政府都全力以赴面對當前艱難挑戰，高雄市各項防疫工作超前部署獲市民認同。陳其邁市長持續每日定時召集專家會議凝聚共識、防疫會議研商執行策略、記者會對外宣布防疫作為；第一線的醫護、衛生所、區公所里幹事等工作同仁也戮力管控疫情發展，得以讓市民安心。

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