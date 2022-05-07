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大陸 大陸焦點 特派現場

糗！6博士花4個月難解題　陸90後數學天才「一晚搞定」

▲▼ 大陸北大老師、數學天才、韋東奕 。（圖／翻攝 網易）

▲ 大陸北大教授、數學天才韋東奕 。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

大陸90後數學天才韋東奕，不但是最年輕北大教授，橫掃各種數學競賽金獎，被網友廣稱為「韋神」，最近他又上微博熱搜。韋神只花一晚時間，解決某博士團隊花4個月無法解開的難題，最後的報酬只要一張充值的公交卡。

綜合陸媒報導稱，一個6人博士團隊，花半年時間無法解開一道數學方程解題，團隊成員委託北大的朋友拜託讓韋神來解決。一夜之後，答案被解出來了。

為了感謝韋神，團隊想給現金答謝，韋神堅決不要，並表示太簡單了，無需送錢。後來，在團隊再三堅持下，為韋神充值了公車卡。

對此，北大數學院院長表示，「有人發給我看過，別人做不出來，韋東奕能做出來是很平常的事。」韋東奕人很聰明，很認真做數學，他生活方式比較淳樸，我們尊重他的意願。

▲▼ 大陸北大老師、數學天才、韋東奕 。（圖／翻攝 網易）

▲ 韋東奕拒絕哈佛堅持讀北大 。（圖／翻攝 網易）

回顧2021年5月，韋東奕意外在網絡爆火。事件起源於一段採訪，他手提饅頭，懷抱大瓶裝無標簽的礦泉水，眼神迷離、頭發蓬亂，透露自己通過數學保送北大，已經是北大老師，令他迅速走紅網絡。

後來，韋東奕對意外爆紅一事表示，對自己幾乎沒有什麽改變，有人給他送了水壺，但對於他來說，用得最習慣的還是那個撕去包裝的1.5升礦泉水瓶。他還說，「有一個朋友送了，也有不認識的人從外地郵寄來。我也會擔心送禮的問題會不會影響到師德師風。」

央視網報導，他的解題方法被稱為「韋方法」，速度奇快，在數學界被稱為「韋神」。美國哈佛大學曾給出一系列優待條件，甚至願意為韋東奕打破校規，只要韋東奕願意到哈佛讀書，可以免掉英語考試，都被韋東奕拒絕了。

▼ 6人博士團隊腦袋也打不過韋神 。（圖／翻攝 網易）

▲▼ 大陸北大老師、數學天才、韋東奕 。（圖／翻攝 網易）

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