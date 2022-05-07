國道未繫安全帶被罰3千　「警方照片解析度太差」法官判他不用罰

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣蔡姓男子駕駛自小客車，行經國道3號北上車道，被警方以未繫安全帶開罰3000元，他不服，以安全帶鬆脫，且顏色為淺金色辨識不易所造成，主張撤銷原處分；法院審理，以照片解析度不高，原安全帶處確實有微微陰影，撤銷處分，可上訴。

蔡姓男子駕駛自小客車於2021年5月11日10時28分許，於國道3 號北向303.8 公里，因有「汽車行駛於高速公路汽車駕駛人未依規定繫安全帶（一人）」違規情事，為警製單舉發，開罰3000元。

他不服，主張有確實繫好安全帶，但當時使用安全帶固定夾，導致安全帶外觀似有鬆脫，且因安全帶顏色為淺金色辨識不易，於採證照片中駕駛人左腹部上方略可見安全帶，肩膀安全部分在照片右上方但右上部分並不清晰，因而被誤認為未繫安全帶，聲明原處分撤銷。

法官審理，勘驗舉發照片，發現確實解析度不高，原安全帶處確實有微微陰影，經原告提出安全帶照片確實為淡色系。是或有可能係因解析度問題致看似未使用安全帶，被告既無從舉證致讓法院確信原告確實未使用安全帶，則應由被告負擔敗訴之風險。裁處原告罰鍰3000元，即難認為有據，撤銷該處分，判蔡免罰。