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社會 社會焦點 保障人權

警鈴響起聯結車竟停平交道上！法官這理由撤罰　但要駕駛聽勸

▲水泥車與火車互撞。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲潘姓男子被認為闖越平交道而遭裁罰，他怒提訴訟要求撤罰，法官雖撤罰，但要求他聽勸。（示意圖／翻攝google街景圖）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潘姓男子駕駛聯結車因途經台中市鐵砧山平交道時，被認為闖越平交道，被裁處繳納罰鍰新臺幣9萬元，吊扣駕照等處分，他以車輛進入平交道內警鈴才響起，主張撤銷該處分；法官勘驗多支錄影帶，因時間差關係無法做認定，認原處分容有違誤，撤銷該處分。

但法官撤銷處該罰單後，苦口婆心提醒潘男，「平交道一旦發生事故，死傷極為慘重，幾乎一定會產生死亡結果，這次因影片各種角度加上時間秒差之緣故，才能夠撤銷原處分，但原告絕對不可因此產生僥倖心態，切記以後每次過平交道都要確認後再通行，絕對不要再發生類似的情況。法院非常懇切地與原告叮嚀，希望原告一定要聽進去」。

潘姓男子駕駛聯結車於2021年2月2日12時6分許，行經台中市大甲區鐵砧山平交道，因有「平交道警鈴已響、號誌已顯示、遮斷桿已啟動，仍強行闖越平交道」違規情事，被警方依規定開罰9萬元、聯結車職業駕駛執照12個月，參加交通安全講習。

他以當天車輛已駛入平交道，警鈴才響，因車輛為聯結車，並無法馬上駛出平交道造成，主張原處分應撤銷。

法官勘驗多個角度畫面，惟有些影片僅有畫面無聲音，而有聲音者則非本案關鍵角度。其中有以其他車輛的動向換算秒數，則原告之車輛似乎恰好在警示聲響起後進入平交道，但此僅為換算之結果，並非直接證據。又有右轉進入平交道時似乎剛好警示燈亮起（但因受限於行車紀錄器角度，亦無法證明進入平交道前警示燈是否已先亮起）。

法官說，本件雖非刑事案件，心證不需達到毫無合理懷疑的程度，但反覆比對各監視器與行車紀錄器影片，仍對於警示燈號與原告進入平交道二者究竟何者為先，未能有確定之心證。加以考量人類大腦反應，至軀體做出動作，而後車輛始得移動等相關因素，因認原告或有可能在警示燈號響起前已踩下前進踏板，等原告聽見警示聲再停下，仍需幾秒之反應時間，反而或可能肇致停在平交道上之結果，故撤銷原處分。

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