紅燈違規左轉　他1個動作下場曝...違規3點+罰2萬+吊照6個月

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣許姓男子駕駛自小客車，行經高雄市大寮區鳳林三路與力行路口時，紅燈左轉，無視於警方攔查逃逸，被開處罰鍰新臺幣2萬2700元、記違規點數3點，並吊扣普通小型車駕駛執照6個月等處分。他以不知該路段不能紅燈左轉，以及車子太多不知警方要他下車為由，提起行政訴訟要求駁回，法官勘驗察察祕錄器以他違規明確，判他敗訴。

許姓男子駕駛自用小客車於2020年5月7日11時45分許，行經高雄市大寮區鳳林三路、力行路口紅燈左轉（鳳林三路轉力行路），不服稽查取締而逃逸 被高雄市警方開單告發，罰鍰新臺幣共2萬2700元、記違規點數3點，並吊扣普通小型車駕駛執照6個月等處分。

許男表示，因該路段為T字路口，他不知T字路口不能紅燈左轉；而案發當日雖見員警揮旗阻攔，然卻不知員警攔阻之對象是他，絕非拒絕稽查而逃逸，原處分顯有未當，應予撤銷等。

法官勘驗警察蒐證祕錄器，發現許男行經該路段號誌顯示為紅燈時，仍左轉鳳林三路，而遭員警目睹行走至道路中間，對其揮動紅旗、鳴響警哨示意攔查，惟他不配合停車受檢，竟行經攔查員警跨行單黃實線並逕自離開現場，顯已構成不服從稽查取締要件，違規事實明確，駁回他訴訟。可上訴。