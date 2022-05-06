錢櫃、好樂迪1430個啤酒桶不見了　台酒告經銷商被打臉理由曝光

▲台灣菸酒公司免稅商店外觀。（圖／記者張一中攝）

記者黃哲民／台北報導

長期經銷台灣菸酒公司30公升桶裝生啤酒到錢櫃、好樂迪的億德興業公司，被台酒提告指稱20年來共沒繳回1430個空桶，應賠償約845萬元，億德自認沒欠桶不還，否則台酒怎會每年續約，台北地院審理認為，相關數據與帳冊都是台酒片面統計與製作，別無旁證，加上台酒也曾直接供貨給錢櫃與好樂迪，是誰弄丟空桶仍有疑義，判台酒敗訴，可上訴。

址設新北市的億德公司，從2000年起與台酒簽訂桶裝啤酒經銷契約，主力為銷售30公升桶裝台灣生啤酒到大台北地區的錢櫃KTV與好樂迪KTV，合約約定空桶要繳回台酒，如遺失或無故未繳回，須依台酒實際採購金額照價結賠，其中「30L桶啤空桶5911元」。

雙方持續合作到2019年，台酒突然算總帳，指億德公司20年來共欠1649個30公升空桶，價值974萬餘元，經催討未果，台酒前年（2020年）沒收億德所繳50萬元押金，再將億德設定質權給台酒的250萬元定存單行使質權，變現80萬元抵償。

台酒接著再提告主張，已獲賠償的130萬元折算等於219個空桶的價值，尚欠1430個空桶，要求億德應賠償844萬餘元。

據悉，億德公司2018年請台酒歸還本案設定質權的3張定存單，沒想到不僅拿不回來，還惹出欠桶遭索賠糾紛。億德被台酒公司的舉動驚呆，反駁指稱是錢櫃跟好樂迪積欠台酒的空桶，而且欠桶數量究竟多少，台酒自己也說法反覆。

億德自認絕沒長期欠桶不還，否則台酒怎會每年同意續約，台酒這麼多年從沒提醒注意欠桶與賠償等事，如今一次算總帳，億德根本無帳可查，台酒若真的蒙受損失，自身也有過失責任，求償也應考量啤酒桶使用年限為8年等折舊因素，甚至有些求償年份已經逾期。

法官查明雙方合約約定，億德下單叫貨日一個月內，應歸還空桶給台酒，否則須賠償，但本案的欠桶數都是台酒自行統計與製作報表，別無旁證，反而億德舉證台酒在2010年度，簽約直接供應同款桶裝生啤給錢櫃與好樂迪。

法官認為，台酒無法舉證本案索討的1430個空桶，到底是億德公司或錢櫃、好樂迪弄丟的，甚至到底有沒有這些欠桶數，也有疑義，據此判決億德免賠，台酒還可上訴。

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