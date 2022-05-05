台南阿伯脫口罩逛夜市　遭廟公暴怒狂揍3分鐘「我是為你好」

記者柯沛辰、林悅／台南報導

台南一名王姓阿伯4日到仁德區三山宮前逛夜市，但因沒戴口罩，被一名楊姓廟公勸阻，怎料雙方一言不合，當場打了起來。不過，廟公一面倒壓制，一拳又一拳揍在王男身上，打得對方跌坐在地，波及一旁攤販，還一巴掌打在王男臉上，「人家講你，是為了你好！」警方獲報到場後，依《社維法》將2人送辦。

Line群組《社會事》上傳一段3分多鐘影片，從中可見2名男子4日晚間7點30分在三山宮夜市互毆，其中一人未戴口罩，被打得往後跌坐在地，不慎撞倒攤商衣架。另一名揮拳的黑衣男子振振有詞，「我是為你好，你還嗆聲，你是怎樣！」

▲楊姓廟公指著王男鼻子痛罵「「我是為你好，你還嗆聲，你是怎樣！」（圖／翻攝自《社會事》）

▲王男被打得跌坐在地，撞翻一旁攤商衣架。（圖／翻攝自《社會事》）

周遭攤販見狀，頻頻上前勸架「不要這樣啦」、「大家還要做生意」、「好了啦！」但身穿黑衣的楊姓廟公火氣很大，講到激動處，還當場賞了王男一巴掌，「人家講你，是為了你好！」

台南市警歸仁分局表示，王男4日晚間在仁德區三山宮前夜市未戴口罩，經廟宇楊姓管理人員勸導無果，雙方爆發口角衝突，最後王男輕傷，楊男則未受傷，皆無大礙。

警方到場時，楊男已眾人勸導下離去，獨留王男在現場，經通知雙方到案說明，雙方皆不提告訴，但警方仍依《社維法》第87條將2人送辦。至於王男未戴口罩部分，則依《傳染病防治法》函請衛生局裁罰。

▼雙方在夜市大打出手。（圖／翻攝自《社會事》）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完