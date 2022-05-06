快訊／侯友宜喊話「快篩陽即確診」啟動越快越好　PCR量能有限

記者呂晏慈／台北報導

台灣本土疫情不斷攀升，台北市長柯文哲日前喊話快篩陽性視為確診，遭前副總統陳建仁重砲開嗆「回去讀書」，未料衛福部長陳時中5日就宣布「快篩陽即確診」，引發輿論熱議。新北市長侯友宜6日上午受訪說，PCR前端採檢必須動用很多醫事人員，量能有其極限，希望啟動「快篩陽即確診」再快最好，一定要趕快走，否則未來面對疫情挑戰會越來越大。

▲新北市長侯友宜。（資料照／新北市府提供）

侯友宜今天上午受訪說，對於「快篩陽視同確診」，他認為要有一段時間讓中央把配套做好，昨天公布以後，規定了居家檢疫、居家隔離、自主防疫3項目，將在5月12日開始啟動，「能夠再快最好」。

侯友宜說，必須考量全國PCR量能，尤其在北北基桃PCR量能是否能滿足市民朋友的需要，不是只有PCR實驗室的化驗，最重要是前端的採檢，因為前端要動用很多醫事人員進行採檢，所以其量能一定會有極限、沒辦法再往上。

侯友宜強調，新北市會全力擴充PCR的量能，也要讓醫事人員有能力去做採檢，這也是為什麼新北市希望在5月12日前就先快速轉換「快篩陽視同確診」，接下來再經過一些配套措施能夠更快速，例如是否要經過醫事人員的確認、系統的傳遞怎麼快速通報，應該做的更確實。

媒體關注，怎麼看待柯文哲4月就拋出「快篩陽即確診」，卻遭中央反駁一事？侯友宜表示，新北市早就反映給中央，「快篩陽即確診」可以讓醫事人員把重心放在中重症確診者，亦可以分一點力量去做居家照護，更重要的是居家隔離要轉型，從被動管理化為主動通報，除了電子圍籬應該取消，也能確保中重症醫療量能，「也許拖久了，底下的公衛資源會浪費更多」。