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新北確診者串通「隱藏病情」！出門打麻將害友人感染　他氣炸爆料

▲▼新北確診者疑隱匿病情 跟團打麻將害友染疫。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲確診者串通隱匿病情，跑團打麻將害朋友染疫。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市三重一名確診者PCR驗出陽性，卻疑似與另一名朋友串通，說謊只是一般小感冒，接著到友人A家打麻將，導致友人A也確診，氣得對方公開PO文指責，要求她出面解釋清楚。

▲▼新北確診者疑隱匿病情 跟團打麻將害友染疫。（圖／翻攝自記者爆料網）

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▲▼新北確診者疑隱匿病情 跟團打麻將害友染疫。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲當事人4月25日PCR陽性，4月26日卻打卡在朋友家打麻將（圖／翻攝自記者爆料網）

網友向「記者爆料網」投訴，對話截圖可以看見，確診者4月24日出現症狀、4月25日PCR陽性確診，結果另一個PO文卻看見，確診者26日竟跑到友人A家打麻將，導致友人A染疫。

友人A發現自己確診後，才得知朋友的誇張行徑，氣得在臉書發文指控，「我現才知道騙我的人是XX，2個人都知道她染疫，來傳染給我一個沒保險的，確診就完全沒收入的人」。

▲▼新北確診者疑隱匿病情 跟團打麻將害友染疫。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲確診者4月25日才保證「不會出門」。（圖／翻攝自記者爆料網）

友人A除了指控確診者散播疫情，更爆料確診者隔離未滿10天，自我快篩陰性後就外出喝酒，結果5月4日再次PCR檢驗又是陽性，卻仍堅持要出門繼續喝，「我覺得妳要好好解釋」。

若確診者的行為，確實如爆料者所言，可能已觸犯傳染病防治法，親友或朋友如果知情，務必撥打1922專線通報，防堵疫情擴散。

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