「@」台灣人都唸錯！內行曝正確讀音：講小老鼠狂被糾正

▲一般台灣民眾都習慣將「@」唸做小老鼠。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／閔文昱報導

隨著科技日漸發達，電子信箱的使用率也逐漸高出傳統書信，但電子信箱中用來區分使用者名稱與伺服器網域名稱的「@」，多數台灣人會唸作「小老鼠」，有網友在批踢踢發文討論「@」的正確唸法，引發網友熱烈討論。

一名網友在PTT以「@這個要怎麼唸？」為題發文表示，他每次都將「@」唸做「小老鼠」，就連要報給別人信箱的時候也是，但他也相當好奇，「這個應該有什麼正式的名稱吧？你各位都怎麼講小老鼠呢？又為什麼這個符號要叫小老鼠，根本不像啊。」

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▲「＠」原先只是為了區隔使用者名稱。（示意圖／資料照）

文章一曝光，許多內行網友紛紛解答，「正式名稱就at，聽過一兩次就知道了」、「你跟外國人講小老鼠，他才莫名奇妙」、「這不就at，30年前國小上電腦課就教過了」、「有人不知道唸at喔？」、「欸特，每次念小老鼠覺得超土」、「不是小學第一次電腦課就會教了嗎」、「在外商講小老鼠誰聽得懂，都講at」、「唸小老鼠給客人聽，對方狂糾正我欸特」。

不過也有網友認為，「email時最好念小老鼠，不然沒人聽得懂」、「at，但真的唸出來以後十個有八個會回你『蛤？』」、「我每次講at，人家複述時還是說小老鼠」、「在台灣就念小老鼠，所有機關行號客服都懂」、「其實新加坡也聽得懂小老鼠」、「小老鼠通用，念正式名稱只是找麻煩」、「at，但普羅大眾會叫你說小老鼠，說at人家聽不懂」。

事實上，「@」的正確唸法應為「At」（英文發音），國際標準的官方名稱為「commercial at」，常用於電子郵件的分隔符號，區分使用者與伺服器網域名稱。據悉最早出現在中古世紀末，當時佛羅倫斯商人曾將「@」符號作為重量或體積的單位，之後被視為是拉丁文ad的縮寫。

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