　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「@」台灣人都唸錯！內行曝正確讀音：講小老鼠狂被糾正

▲一般台灣民眾都習慣將「@」唸做小老鼠。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一般台灣民眾都習慣將「@」唸做小老鼠。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／閔文昱報導

隨著科技日漸發達，電子信箱的使用率也逐漸高出傳統書信，但電子信箱中用來區分使用者名稱與伺服器網域名稱的「@」，多數台灣人會唸作「小老鼠」，有網友在批踢踢發文討論「@」的正確唸法，引發網友熱烈討論。

一名網友在PTT以「@這個要怎麼唸？」為題發文表示，他每次都將「@」唸做「小老鼠」，就連要報給別人信箱的時候也是，但他也相當好奇，「這個應該有什麼正式的名稱吧？你各位都怎麼講小老鼠呢？又為什麼這個符號要叫小老鼠，根本不像啊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲上班族,小資女,職員,員工,打電腦,上班。（圖／資料照）

▲「＠」原先只是為了區隔使用者名稱。（示意圖／資料照）

文章一曝光，許多內行網友紛紛解答，「正式名稱就at，聽過一兩次就知道了」、「你跟外國人講小老鼠，他才莫名奇妙」、「這不就at，30年前國小上電腦課就教過了」、「有人不知道唸at喔？」、「欸特，每次念小老鼠覺得超土」、「不是小學第一次電腦課就會教了嗎」、「在外商講小老鼠誰聽得懂，都講at」、「唸小老鼠給客人聽，對方狂糾正我欸特」。

不過也有網友認為，「email時最好念小老鼠，不然沒人聽得懂」、「at，但真的唸出來以後十個有八個會回你『蛤？』」、「我每次講at，人家複述時還是說小老鼠」、「在台灣就念小老鼠，所有機關行號客服都懂」、「其實新加坡也聽得懂小老鼠」、「小老鼠通用，念正式名稱只是找麻煩」、「at，但普羅大眾會叫你說小老鼠，說at人家聽不懂」。

事實上，「@」的正確唸法應為「At」（英文發音），國際標準的官方名稱為「commercial at」，常用於電子郵件的分隔符號，區分使用者與伺服器網域名稱。據悉最早出現在中古世紀末，當時佛羅倫斯商人曾將「@」符號作為重量或體積的單位，之後被視為是拉丁文ad的縮寫。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►碗盤超乾淨！「紫外線殺菌＋烘乾」一機搞定

ET快訊
大又白！G奶辣模「玩DIY」穿這樣　網驚呼：凸出來了
群聚1死！簡單包屍袋　殯葬業接體火化才知「是確診」
「@」台灣人都唸錯！內行曝正確讀音
真人娜美確診　「被當面噴酒精」自責：狀況非常糟
快訊／台大宣布！下週一起全校遠距上課2週
韓影后「心臟驟停」　急救仍無意識
性騷韓人氣女團　男學生抓到了！
24種症狀「超有效穴位」曝光！　圖解一次看
拿7000元大禮！　母親節炫「毛孩深情合照」賺大獎
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

肯德基母親節套餐限時激省！3大防疫模式祭出「加1元多1件」

「@」台灣人都唸錯！內行曝正確讀音：講小老鼠狂被糾正

快訊／台大5月＋259確診　下週一起全校遠距上課2週

台東養老院群聚1死！簡單包屍袋急火化　殯葬業傻眼：沒說有確診

一個月52萬人次衝旗津！新冠肺炎重創經濟　觀光局fun手拚到8月

後遺症才可怕！她打3劑莫德納確診　康復後仍「呼吸困難＆腦霧」

懷孕婆婆細心顧！流產秒嗆「不會下蛋的雞」　勸兒娶外籍比較會生

學生本土單日+3980！總數超過2.7萬人　22縣市1938所園校停課

12星座「水逆要來了」！最新一週運勢：處女與小人纏鬥、白羊有曖昧

電子圍籬效益低！　陳時中明與地方開會：取消有共識

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

媽玩遊戲黏人柴狂討摸　牠鑽懷裡猛蹭：快理我

再增5死！今本土飆28420例　新北首次「單日突破萬例」

肯德基母親節套餐限時激省！3大防疫模式祭出「加1元多1件」

「@」台灣人都唸錯！內行曝正確讀音：講小老鼠狂被糾正

快訊／台大5月＋259確診　下週一起全校遠距上課2週

台東養老院群聚1死！簡單包屍袋急火化　殯葬業傻眼：沒說有確診

一個月52萬人次衝旗津！新冠肺炎重創經濟　觀光局fun手拚到8月

後遺症才可怕！她打3劑莫德納確診　康復後仍「呼吸困難＆腦霧」

懷孕婆婆細心顧！流產秒嗆「不會下蛋的雞」　勸兒娶外籍比較會生

學生本土單日+3980！總數超過2.7萬人　22縣市1938所園校停課

12星座「水逆要來了」！最新一週運勢：處女與小人纏鬥、白羊有曖昧

電子圍籬效益低！　陳時中明與地方開會：取消有共識

35萬股民注意！富邦金擬配4元股利　現金殖利率4.7%

孫芸芸性感黑裙「全身開洞」！帶貨「兩千元」平價包被讚：太時尚

一點都不黏！夏季必備「輕保濕盤點」，清爽質地秒吸收

偏鄉美容院母親節辦書展　新北市圖萬里分館邀媽媽讀好書

狂威優質先發、林承飛開轟　樂天7比3擊退富邦

張若昀二搭《慶餘年》王牌編劇！瘋狂鏟肉白衣仙氣十足

韋禮安等七年終於攻蛋壓力破表！　喊話粉絲：不會讓我借酒澆愁吧

肯德基母親節套餐限時激省！3大防疫模式祭出「加1元多1件」

快篩試劑需求大爆量！泰博、安特羅、寶齡富錦訂單接到手軟

資深影星寇世勳「聚餐友人確診」陷染疫危機！　臨時缺席新片首映

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

生活熱門新聞

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

快訊／再增5死！今本土狂飆30035例、境外增71

今炸破3萬例「是時候禁內用了？」　專家給答案

指揮中心：快篩陽性即確診！

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

即／台中本土確診+1776例　10處熱點曝

今本土+30035　新北10122例最多

20多歲女染疫6天亡！李秉穎示警「1重症前兆」快就醫

打3劑BNT重症！20多歲女染疫6天敗血症亡

快訊／中重症+73！增5死「20多歲男中症轉重症亡」

醫師籲有「嚴重腹瀉」4症狀要趕快採檢

快篩陽即確診「3類對象先適用」　免外出PCR

即／台中今年首起確診死亡案　發病48小時敗血性休克

警政署被電飛　對連千毅之亂「軟得像麻糬」

更多熱門

相關新聞

台北街頭成河　小老鼠站浮板無助望

台北街頭成河　小老鼠站浮板無助望

受到南方颱風彩雲、北方滯留鋒面影響，北台灣4日下起大雷雨，台北市吳興街大淹水，一隻老鼠站在漂浮的紙板上無助張望，不知如何是好，民眾見狀立即拿起手機拍下PO網，網友揣測老鼠心境留言，「靠北啊！出門找個吃的怎麼就上船了」還有人打趣地說，「拍攝者不救？XD」

名留髮型創新「AR魔鏡」吸年輕人眼球

名留髮型創新「AR魔鏡」吸年輕人眼球

郭台銘「我是大老虎，不是小老鼠」　回應韓國瑜

郭台銘「我是大老虎，不是小老鼠」　回應韓國瑜

Afternoon Tea 8月底結束9成門市

Afternoon Tea 8月底結束9成門市

Afternoon Tea蛋糕3片399限時特賣

Afternoon Tea蛋糕3片399限時特賣

關鍵字：

atcommercial at小老鼠

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊丞琳痛心曝「Yumi過世」了！　死訊藏3個月

羅志祥突宣布喜訊！出道28年「謝謝你們的陪伴」

即／疑求愛不成！樹德科大男大生持刀猛割女同學頸

快訊／瘦子無預警宣布結婚！

即／桃園41歲確診男陪兒玩耍突倒地亡　檢公布死因

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

快訊／哏圖女孩驚傳輕生！得年16歲

快訊／再增5死！今本土狂飆30035例、境外增71

影帝小舅子跌下30公尺高坡身亡！

今炸破3萬例「是時候禁內用了？」　專家給答案

指揮中心：快篩陽性即確診！

安珀赫德淚崩全說了！

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

「高登」公司空無一人現場曝光

快訊／勾惡抵達桃園「現場出狀況」開直播赴約：我不會下車

更多

最夯影音

更多
男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽
鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面