台中保母涉虐童！2少年私刑怒砸雞蛋、撒冥紙　結果竟搞錯地址

▲2名少年搞錯對象，到劉姓民眾家錯砸雞蛋、撒冥紙。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

平白遭受魚池之殃！台中豐原日前發生1歲童疑遭夏姓保母虐待，致全身有多處瘀青傷痕、頭部重創，目前仍在加護病房觀察中，夏姓保母今遭檢方聲押。這起新聞引發2名未成年少年忿忿不平，28日凌晨欲前往夏女住家丟雞蛋、撒冥紙，未料竟搞錯對象，砸到劉姓民眾住家，警方獲報於今中午將2少年逮捕到案，訊後依恐嚇及少年事件處理法，移送台中地檢署少年法庭審理。

警方表示，28日清晨5時51分接獲報案，稱神岡區住宅門口遭人撒冥紙及丟雞蛋，遂派員到場察看，並調閱監視器，鎖定2名未成年少年後，於今中午將其查獲到案。經查，原來是2人看了豐原童疑遭保母虐待的新聞，出於氣憤才有脫序舉動。

台中市豐原區25日發生一起疑似保母虐童案，夏姓保母25日晚間將1歲10月大的易姓男嬰緊急送往醫院搶救，告知男嬰父母是「喝奶噎到」，隨後甩鍋離開醫院。經院方診斷，男嬰頭部有明顯傷勢，研判有外力造成顱內出血，另身體有多處瘀傷，包括屁股、手、軀幹，目前男嬰昏迷指數5到6分，尚未脫離危險期，仍在加護病房觀察。

劉男住處被砸，其女兒於臉書社團PO文表示，他們家看到新聞也對於此案非常痛恨及痛心，但當日父親出門澆花接受媒體採訪後，就被民眾誤以為是該名保母的家，今日一早父親外出遛狗時竟發現車庫、大門、窗戶被丟滿雞蛋、冥紙，70多歲的老人家嚇到不敢出門，盼2名少年能向父親道歉。

▲劉男住處大門被灑滿冥紙、丟雞蛋。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方呼籲，本虐童案目前全案已進入司法程序，檢警已將涉嫌人查緝到案，盼社會大眾不要有任何違法脫序的行為，警方強調嚴正執法立場，發現類似行為絕對迅速查辦，不容許任何不法行為造成民眾恐慌，此外，警力更將持續強化各項勤務作為，保護各項安全。