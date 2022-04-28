　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中保母涉虐童！2少年私刑怒砸雞蛋、撒冥紙　結果竟搞錯地址

▲2名少年搞錯對象，到劉姓民眾家錯砸雞蛋、撒冥紙。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

平白遭受魚池之殃！台中豐原日前發生1歲童疑遭夏姓保母虐待，致全身有多處瘀青傷痕、頭部重創，目前仍在加護病房觀察中，夏姓保母今遭檢方聲押。這起新聞引發2名未成年少年忿忿不平，28日凌晨欲前往夏女住家丟雞蛋、撒冥紙，未料竟搞錯對象，砸到劉姓民眾住家，警方獲報於今中午將2少年逮捕到案，訊後依恐嚇及少年事件處理法，移送台中地檢署少年法庭審理。

警方表示，28日清晨5時51分接獲報案，稱神岡區住宅門口遭人撒冥紙及丟雞蛋，遂派員到場察看，並調閱監視器，鎖定2名未成年少年後，於今中午將其查獲到案。經查，原來是2人看了豐原童疑遭保母虐待的新聞，出於氣憤才有脫序舉動。

台中市豐原區25日發生一起疑似保母虐童案，夏姓保母25日晚間將1歲10月大的易姓男嬰緊急送往醫院搶救，告知男嬰父母是「喝奶噎到」，隨後甩鍋離開醫院。經院方診斷，男嬰頭部有明顯傷勢，研判有外力造成顱內出血，另身體有多處瘀傷，包括屁股、手、軀幹，目前男嬰昏迷指數5到6分，尚未脫離危險期，仍在加護病房觀察。

劉男住處被砸，其女兒於臉書社團PO文表示，他們家看到新聞也對於此案非常痛恨及痛心，但當日父親出門澆花接受媒體採訪後，就被民眾誤以為是該名保母的家，今日一早父親外出遛狗時竟發現車庫、大門、窗戶被丟滿雞蛋、冥紙，70多歲的老人家嚇到不敢出門，盼2名少年能向父親道歉。

▲劉男住處大門被灑滿冥紙、丟雞蛋。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方呼籲，本虐童案目前全案已進入司法程序，檢警已將涉嫌人查緝到案，盼社會大眾不要有任何違法脫序的行為，警方強調嚴正執法立場，發現類似行為絕對迅速查辦，不容許任何不法行為造成民眾恐慌，此外，警力更將持續強化各項勤務作為，保護各項安全。

►「石墨烯枕頭」超優惠價，包準一睡愛上！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
勾惡、連千毅之戰！　釣出小商人出手開大絕了
南韓將宣布「戶外免戴口罩」！　全面解封後確診數繼續降
快訊／北市宣布：中小學5月15日前暫緩辦理校外教學
開齋節照辦！北市大型活動「不可設飲食區」　取消人數上限、實聯
快訊／北市小學生5月5日打疫苗　打完有3-5天疫苗假
連千毅開罵！「對質地點」鬧烏龍　早知勾惡拍片道歉：他慌了啦
LIVE／北市+2424例　柯文哲最新說明
3+4倉促上路大亂　陳時中道歉：要怪就怪病毒吧
快訊／基隆宣布：下周一國中小免到校！之後可自由選擇
快訊／本土+11353「新北飆破4千例」　台北增2424例
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「釣魚傘」3天修不好！他撕百元鈔灑地　怒嗆：拿去買涼的啦

累犯該誰調查？劍青檢改怒指大法庭禍水東引

桃園電子居隔書怎麼給　學校、職場造冊...衛生局統一寄發

操虛擬幣投資騙局削1700萬　爽躲山區別墅...警出動空拍機逮人

台中保母涉虐童！2少年私刑怒砸雞蛋、撒冥紙　結果竟搞錯地址

《誰摔死了李新》最終章　李新前女友為2億珠寶「教唆偽證」起訴

快訊／涉水拿便當遭沖走！台中高壓電塔維護工「深陷爛泥」溺亡

移工盜伐扁柏獵殺長鬃山羊　PO網炫耀還拍賣...山裡躲1年終落網

快訊／涉水拿便當竟被急流衝走　台中30警消動員搜救中

快訊／雲林撞完換彰化！台61線2車追撞釀5傷　車流嚴重回堵

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

牽繩被「超萌黑色會」咬走　柴嫌棄臉拉拔河：1比5還輸

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

阿伯從右側鑽縫撞騎士　被攔下辯：偶要過啊！

顏佑庭懊惱「奶昔事件」：怎麼會這麼笨！　感謝前輩留下來陪練「還特別去學洗碗」

「釣魚傘」3天修不好！他撕百元鈔灑地　怒嗆：拿去買涼的啦

累犯該誰調查？劍青檢改怒指大法庭禍水東引

桃園電子居隔書怎麼給　學校、職場造冊...衛生局統一寄發

操虛擬幣投資騙局削1700萬　爽躲山區別墅...警出動空拍機逮人

台中保母涉虐童！2少年私刑怒砸雞蛋、撒冥紙　結果竟搞錯地址

《誰摔死了李新》最終章　李新前女友為2億珠寶「教唆偽證」起訴

快訊／涉水拿便當遭沖走！台中高壓電塔維護工「深陷爛泥」溺亡

移工盜伐扁柏獵殺長鬃山羊　PO網炫耀還拍賣...山裡躲1年終落網

快訊／涉水拿便當竟被急流衝走　台中30警消動員搜救中

快訊／雲林撞完換彰化！台61線2車追撞釀5傷　車流嚴重回堵

上海封城被關48天！26歲OL苦笑「已經麻木了」　全靠1招排解鬱悶

閎康首季獲利創同期新高　準備跨足2奈米製程檢測

上海「工人被困小區」復不了工！陸商務部：正加大協調力度

許瑋甯自認當媽屬「講道理型」　邱澤拍戲防疫分居中

英怒批普丁超流氓！烏俄戰爭恐長達10年　下個可能受害國家曝光

樂天銀行新董座出爐！　由國票金前副董王東和接任

不能說的秘密！房價組成結構一次拆解　建商愁淪加工業

最佳前任！男星找前妻配音　《漁港的肉子》逼哭工藤靜香

她抱金雞拍照「驚現一道白影」　上車忽傳1聲音！網羨煞：真好命

確診單日破萬　百貨母親節大餐推外帶快取、外送免運費

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

社會熱門新聞

戶頭僅5元竟買2733萬股票　違約交割慘了

即／高雄公告酒駕累犯全名照片！首波有5人

即／台61雲林段「4大車連環撞」　全線封閉中

基隆女確診病逝...男友批衛生局「逼死人」　市府回應了

正妹在家睡　陌生男狂敲門闖屋內　

「真假大蛇盤身」　正妹刺青2年終圓夢

士官長開公司賣貨給部隊　左營海軍營區遭搜索

桃園女爬虎頭山詭異失蹤　竟連走4天到新莊

板橋男吃牛排噎住　臉漲紅→紫黑送醫搶救中

快訊／大佳河濱公園火燒車！車內1焦屍身分待查

快訊／「快篩實名制」上路直擊！　藥局爆人潮

快訊／世新大學女學生墜樓！命危搶救中

即／台中警解送毒犯遭撞！　車頭全毀2警受傷

回娘家被罵「破麻」！酗酒女踹死媽媽　下場出爐

更多熱門

相關新聞

1歲童陷昏迷　保母：喝奶噎到自咬舌頭

1歲童陷昏迷　保母：喝奶噎到自咬舌頭

台中市豐原區1歲10個月大的易姓男嬰，疑遭違法收托的夏姓保母虐待，身上有多處瘀青，25日深夜因陷入昏迷被送至醫院搶救，經診斷為顱內出血，是外力所造成，男嬰目前昏迷指數5至6，在加護病房觀察中。警方通知夏女到案，依重傷害罪移送法辦，台中地檢署認夏女涉犯傷害致重傷害罪嫌重大，且有串證之虞，28日向法院聲請羈押，目前法院裁定中。

4歲童盲腸破裂遭虐死　母同居人判刑9年

4歲童盲腸破裂遭虐死　母同居人判刑9年

豐原1歲男嬰昏迷插管命危　雙親出面淚訴

豐原1歲男嬰昏迷插管命危　雙親出面淚訴

男嬰顱內出血昏迷！無照保母遭逮

男嬰顱內出血昏迷！無照保母遭逮

保母夫妻「簡訊全是凌虐成果」　律師震驚吐1句

保母夫妻「簡訊全是凌虐成果」　律師震驚吐1句

關鍵字：

搞錯對象虐童豐原保母

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨火大轟爆連千毅！警告「適可而止」：社會不是你在喬的啦

3歲小網紅抖音爆火…被挖出「爸爸是偶像劇男星」

戶頭僅5元竟買2733萬股票　違約交割慘了

快訊／今增2死！本土狂飆1萬1353例、境外增164

即／高雄公告酒駕累犯全名照片！首波有5人

勾惡幫主首揭「真實身份」！　承諾赴約連千毅

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

艾莉絲低調飛英國！

基隆女確診病逝　女兒曾安撫「只是感冒」

勾惡揭真實身份「陳昱瑋」！下週赴約連千毅

律師買10張台積電　讓藍心湄笑出眼淚

Rakuten Girls驚傳確診　自責落淚

傳今日本土飆破萬　陳時中14:00說明

連千毅開罵了！「對質地點」鬧烏龍　

台灣「25年骨灰級網站」還活著！

更多

最夯影音

更多
高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！
太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面