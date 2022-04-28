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社會 社會焦點 保障人權

1歲童腦出血昏迷疑遭虐　辯「喝奶噎到自咬舌頭」...無照保母聲押

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲男嬰疑遭夏姓保母虐待，全身有多處瘀青傷痕。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區1歲10個月大的易姓男嬰，疑遭違法收托的夏姓保母虐待，身上有多處瘀青，25日深夜因陷入昏迷被送至醫院搶救，經診斷為顱內出血，是外力所造成，男嬰目前昏迷指數5至6，在加護病房觀察中。警方通知夏女到案，依重傷害罪移送法辦，台中地檢署認夏女涉犯傷害致重傷害罪嫌重大，且有串證之虞，28日向法院聲請羈押，目前法院裁定中。

檢警調查，男嬰身體有多處傷勢，25日晚間10時許，夏女（44歲）將男嬰送至部立豐原醫院搶救。院方表示，男嬰頭部有明顯傷勢，研判有外力造成顱內出血，另身體有多處瘀傷，包括屁股、手、軀幹。目前男嬰昏迷指數5到6分，手指頭還能動，正在加護病房觀察。

男嬰父母表示，夏女將男嬰送醫的理由，推託是「喝奶噎到」、「咬到舌頭」，又說自己的手指頭被孩子咬傷，當她們趕到醫院後，卻發現夏女早已落跑。夏女接受警訊時，對於男嬰傷勢又稱是「自己撞到的」，懷疑夏女說詞反覆、避重就輕。父母並指出，先前孩子帶回家時，就數次發現男嬰身上有許多不明傷痕，詢問夏女對方稱是「小朋友皮，自己去碰到，導致瘀青」，而男嬰回家後也出現不親近人、悶悶不樂等情形。

社會局表示，夏姓保母未登記收托，違反兒少權法，最重可裁罰3萬元；若虐待情事經調查屬實，最重可再處60萬元，社會局依法裁處，絕不寬貸。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲男嬰目前昏迷指數5至6分，在加護病房觀察。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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