巴西阿嬤高齡121歲！醫見「1900年出生」嚇呆　擁13曾孫、6玄孫

▲巴西阿嬤瑪莉亞可能已高齡112歲。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

巴西醫療隊日前到一名老婦人家中看診時，竟意外發現婦人出生證明上的生日，竟然是1900年6月16日，這意味著老婦人今年已高齡121歲，若證件屬實，她將取代日前才過世的119歲日本人瑞田中加子，成為全世界最長壽的人。

巴西一組行動醫療隊日前到巴伊亞州（Bahia）的邦熱蘇斯-達拉帕村（Bom Jesus da Lapa）替高齡且行動不便的瑪莉亞（Maria Gomes dos Reis）看診，結果發現她的出生證明上竟寫著「1900年6月16日出生於邦熱蘇斯-達拉帕村」，這意味著瑪莉亞今年已高齡121歲。

當地媒體G1報導指出，瑪莉亞總共有13名曾孫、6名玄孫，但現在她的所有親生子女都已經去世，目前和孫女西莉亞（Célia Gomes）住在一起，隨著孩子不斷出生，她有可能親眼見證家中的第五代孩子。

瑪莉亞的曾孫伊萬尼爾德（Ivanilde）說，她從6歲就跟曾祖母住在一起，「我的生活從來不缺任何東西，曾祖母總是對我說，『女孩去讀書吧！』如果我成功畢業了，那都要感謝我曾祖母的鼓勵。」

現在金氏世界紀錄最長壽的人是4月19日才剛過世的日本人瑞田中加子（Tanaka Kane），若是能成功證明文件為真，瑪莉亞就能取代田中加子成為全世界最長壽的人。不過，她的家人必須先花約800美元（約台幣2萬3816元），向金氏世界紀錄委員會遞交法律文件。