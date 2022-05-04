台北市長參選人勸戴口罩...被罵「XX娘懶蔓」　求償20萬結局出爐

▲李敖長女李文今年3月宣布參選北市市長。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

作家李敖女兒李文3月宣布參選北市市長，但去年8月她在陽明山「狗殷勤古道」見王姓老翁與2友人聊天沒戴口罩，便熱心上前請他們戴好口罩，豈料雙方卻爆發口角，王姓老翁竟以台語「你懶蔓」（音讀lan-mua，名詞指男性陰毛、形容詞流氓樣），全程遭李文錄影並提告。士林地院依公然污辱判王翁罰金1000元，民事部分李文求償20萬，日前判決出爐。

耕農70歲王姓老翁去年8月23日晚間6時許，與友人在士林區永公路112巷尾崙水圳步道處，因不耐路人李文要求戴口罩，雙方起口角爭執，竟在大庭廣眾下以台語怒罵李文「你懶蔓啦」、「X你娘懶蔓」，全程被李文錄下。

法院審理時，王姓老翁辯稱：「我罵也沒有指定是誰，這些話只是我的口頭禪」，法官勘驗錄音內容，發現李文要求王姓老翁配戴口罩，卻遭老翁要求離開該處，雙方各執一詞，爭執不下時，老翁則爆粗口，顯然具有針對性，並非單純自言自語。

且經查詢教育部「台灣閩南語常用辭典」，認定「懶蔓」意指流氓樣是指對方厚顏無恥、流氓、不要臉等具有貶意的用語。

士林地院依公然侮辱罪，處罰金新台幣1000元，如易服勞役，以1000元折算1日。

民事部分，李文請求精神撫慰金20萬，法官審酌王姓老翁已遭判刑，雖然也有不法侵害行為事實，但考量他國小畢業、職業自耕農，認求償金額過高，日前判王姓老翁應賠5000元。可上訴。