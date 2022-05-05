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政院推出首部「國家人權行動計畫」　符合聯合國國際人權保障思潮

▲▼行政院5月5日召開院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院5月5日召開院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

實習記者張鈞量／台北報導

行政院院會5日聽取法務部「國家人權行動計畫」報告，計畫中盤點過去到2024年的人權議題，列出八大議題，並擬定具體改善行動及應達成關鍵績效、落實改善相關人權缺失。法務部表示，行政院自2018年即開始撰寫「國家人權行動計畫」，重新檢視政策法規，期待修正後能達到保障台灣人權的目的。

法務部指出，我國自施行公民與政治權利國際公約、經濟社會文化權利國際公約（兩公約）以來，各機關積極依兩公約規定落實人權保障業務，但因未制定整體性的國家人權行動計畫，我國仍缺乏整體人權政策的指導綱領。

因此，行政院自107年下半年指示法務部擔任制定國家人權行動計畫幕僚機關，撰寫首部「國家人權行動計畫」。法務部強調，此計畫由行政院政委羅秉成及林萬億共同邀集政府機關、民間團體、專家學者召開多次會議，盤點應優先推動、促進、保護的重大人權議題，擬定具體改善行動及應達成關鍵績效、落實改善相關人權缺失。

法務部解釋，國家人權行動計畫將推動的8大人權議題為：
一、強化人權保障體制
成立人權專責單位，由上而下整合跨公約、跨部會之人權業務。
二、人權教育
建立人權教育監測與成效評估機制，改善我國人權教育重量不重質之問題。
三、平等與不歧視
制定綜合性平等法，澈底解決禁止歧視規定散見於各項法規之現況。
四、生命權保障
青少年自殺為全球公衛問題，交通意外事故死亡亦為我國重大公共安全問題，故就該二問題提出解決對策，以落實生命權保障。
五、居住正義
全面研議及盤點居住權保障政策，完備相關法規及措施，落實居住正義。
六、氣候變遷與人權
修正「溫室氣體減量及管理法」，並將名稱修正為「氣候變遷因應法」；持續推動「國家氣候變遷調適行動方案」，以因應氣候變遷所帶來之衝擊。
七、數位人權
隨著科技日新月異，數位/網路性別暴力案件層出不窮，為杜絕此類案件，行政院立即修正刑法、性侵害犯罪防治法等相關法規，並強化被害人保護服務措施。
八、難民權利保障
將難民庇護機制法制化，明確相關申請程序。

法務部強調，首部「國家人權行動計畫」預計在盤點出我國至113年應優先改善的人權議題後，著手行動，以確實改善與民眾切身相關的人權缺失，落實相關人權議題的基本權利保障。除回應國內各界長期的倡議外，並符合聯合國鼓勵各會員國制定行動計畫的國際人權保障思潮，落實我國人權立國的政策目標；期能藉著國家人權行動計畫的啟動，讓我國人權保障往前邁大步。

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