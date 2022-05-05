家長怨快篩買不到　1族群卻開嗆「是不是沒朋友？」他看傻

▲有家長抱怨買不到快篩，反被質疑「怎麼沒在爆發前先買？」（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

疫情走向共存，各種亂象卻浮現，買不到快篩更是引發民怨。就有人在滑臉書時，看到有媽媽抱怨小孩同學確診，但附近藥局都買不到快篩，連自費的也缺貨，結果被網友反質疑，「怎麼不先在疫情爆發前買快篩？」「沒跟朋友或鄰居借幾支嗎？」「你是不是沒朋友？」嗆到該位媽媽不想再回覆，不禁感嘆不已。

這位網友在PTT的Gossiping板上發文，提到該位媽媽留言，說小孩同學確診，抱怨附近藥局的快篩都賣光了，連自費的都缺貨，沒辦法做快篩證明陰性的情況下，她跟小孩無法上班、上學。就有網友一直針對這位家長，「妳怎麼不買自費快篩？」媽媽就回覆已經問過藥局了，真的連自費的快篩都沒有。

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結果網友就開嗆，「啊妳怎麼不先在疫情爆發前買快篩？」「我這邊都有團購快篩，一個星期就能到貨。」「妳是不是沒朋友？」「沒跟朋友或鄰居借幾支嗎？」最後家長不想再回覆嗆人的網友。

見到這一幕，原PO忍不住直呼網友太過分，但明明買不到快篩是事實，怎麼會有人指責是民眾的問題，也表示在還沒實名制之前，他在藥局看羅氏快篩一盒5入就要1400元，其他廠牌單支也要300元，「價錢都不便宜，有誰無聊先買來備用的？」

貼文一出，不少人也直批，「嘴回去用100跟他買啊！他不是先買很多？真的要跟他買，他又馬上縮起來了，他如果不賣，就說他囤防疫物資啊！笑死」、「沒疫情誰會囤這個？誰知道」、「現在都這樣，上網稍微抱怨，就一堆人來罵」、「好可怕，現在氛圍」、「這種人真的很給掰」、「誰能想到今時今日還有地方在缺快篩」、「 當時不囤貨被罵，現在去買害怕被罵囤貨。」