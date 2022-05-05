快訊／邱國正宣布「教召不會暫停」　染疫用其他方法來彌補

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，近來有參加教召的民眾投訴，自己快篩陽性後被立即解召，在醫院做PCR篩檢時更直接遭「丟包」，遭軍方要求自行隔離處。對此，國防部長邱國正5日表示，國防部會接納意見、持續改進，但是防疫視同作戰、作戰會有傷損，國防部不會因此暫停教召。

立法院外交及國防委員會5日邀請邱國正、教育部次長林騰蛟等人列席以「《全民國防手冊》之編纂、內容及檢討」為題進行專案報告，並備質詢。邱國正會前受訪時表示，有任何問題向國軍反應，國防部都很嚴正以待，「我們去看待它，沒有講否定」。

邱國正指出，後來根據他的了解，這位憲兵在執勤的時候，第一天發覺、第二天就離營解召，過程當中憲兵指揮部都有處置，「但是他個人情緒方面，可能有哪邊覺得我們不妥」，這點國防部會持續改進。

▲國防部長邱國正。（圖／記者林敬旻攝）



邱國正說明，他也向相關單位的同仁說明，參加教召的人是離開軍中、又回來，所以跟這些同仁相處，軍方要有耐性，可能會有些意見跟軍方相左，「我們都要接納，但一定會改」。

有關未來是否會考慮暫停教召，邱國正強調，防疫視同作戰，作戰會有傷損，「人員就算受到染疫等，我們有其他方法來彌補」，例如調整間隔距離已經在做，不管是兵源的補充或是任務的調整，都會調整但不會暫停。

「不會講說雙城怎麼樣了，掛出免戰牌」，邱國正直言，不能這樣子，部隊要運作正常，不過將來會有個條件，如果疫情到某一個地步，中央流行疫情指揮中心有訂出規定，國防部就會遵照規範、步調一致，國軍會朝這方面統一，「但目前我並沒有講染疫就要如何，我並不贊成這樣子」。

邱國正表示，政府都有定期提供快篩試劑給國軍，目前官兵要用都夠，如果覺得溫度不對就做快篩，快篩做完以後就做PCR檢測，國軍的防疫步調跟指揮中心同步， 「而且我們自己也成立一個指揮中心，每天都會通聯、召開會議，所有部隊的規範都做得很清楚」。

邱國正也強調，防疫工作是要大家共同遵守，不分什麼軍民，國軍絕對嚴格執行，務必把防護工作做得很好。