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工作老被衝康？職場「6種小人面相」曝光

▲▼上班族,打電腦,上班,無薪假,工程師,OL,示意圖（圖／記者林冠瑜攝）

▲在職場中也常有衝康你的小人嗎？（示意圖／資料照）

文／簡少年

以前比較傳統的算命常常聽到有人說，你命中小人很多，或是犯小人，所以要來防小人，甚至還有戴尾戒防小人的觀念。不過到底什麼樣的人是小人呢？新創科技圈的國師，也是專業命理看相風水師簡少年出版《簡少年現代生活算命書》書中提到，我們就從辦公室切入，在辦公室什麼樣的人是小人呢？

說話苛薄小人特徵「嘴薄、眼神惡」

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簡少年說，第一個要注意的是嘴很薄，眼神又很兇惡的人，因為一般嘴薄的人，他們說話比較容易傷到人，如果眼神又很兇惡，那就不只是說話傷人，而是會對於自己承諾的事情翻臉不認帳，信口開河，合作到最後往往都會出問題。

心機重小人特徵「斜眼看、眼神惡」

再來就是眼神很兇惡，又不正眼看人的人，要注意不是害羞的那種，而是明明行為舉止很大方，但就是看人的時候不會正眼看人，因為不正眼看人的人，是害怕自己心思被看透的人，可能習慣藏有祕密在心裡，這時如果眼神又很兇惡，那就比較危險了，因為他不只是有隱藏自我的習慣，還有暗地裡算計別人的習慣。但是如果是那種從頭到尾都不知道怎麼看你，感覺害羞極了的那種人，他可能是真的害羞，而不是小人的情態，所以就不太符合。

嫉妒型小人特徵「臉不對稱、眼神惡」

另外還有一種是眼神兇惡，又左右臉極端不對稱的人，因為我們一般人的臉都不會完全對稱，但如果整個左、右臉沒有中風，五官卻非常極端的不對稱，代表這個人的內心非常矛盾，要常常自己跟自己調解，再加上眼神兇惡的話，這樣的人就容易有極端行為，或者自我毀滅的心態，尤其單眼皮的人更加嚴重，而雙眼皮的話，這樣的人就是很難相處，馬上就可以避開。

另單眼皮的人很能忍，所以會記恨在心裡，這樣的人你要更加小心，你平常可能說話口無遮攔得罪到他，他不會馬上翻臉，會藏在心底，在某個關鍵時間，找機會爆發，你就會難以承受。

▲▼同事,辦公室,上班族,公司。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲眼神兇惡又突出的同事，不只愛邀功，連男友都搶。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

失控型小人特徵「無神、眼神惡」

其實小人的關鍵還是眼神兇惡，尤其是惡而無神者，看起來就很兇，而且不是很正派，眼睛混濁看起來不太清澈，然後沒有什麼神，這樣的人會缺乏同理心，而且腦子比較混亂，容易心一橫就做出很多殘忍的事情，所以如你發現一個人是眼惡無神的，那你要注意這樣的人可能不只是小人，已經是壞人的等級。

貪婪型小人特徵「蛇眼、眼神惡」

再來講喜歡搶人東西的面相。不管是搶人男友還是搶別人工作，還是搶其他人的功勞，這種在面相學裡面的特徵，是眼神很兇惡，外加眼睛非常突出，像是蛇的眼睛一般，這種人異常的貪婪，而且是不擇手段的類型，同時非常善於偽裝，所以如果遇到這樣的人一定要格外小心。

背叛型小人特徵「反骨、眼神惡」

接著是典型的反骨之相，反骨之人非常的自我，而且行事作風非常霸道，但要符合反骨之相也不是這麼容易，首先耳朵裡面的骨頭，也就是耳廓，要整個像三角形一樣往外突，然後完全沒有耳輪，整個耳朵看起來只有骨頭的狀態，再加上他的腮骨整個往後突起，完全沒有長肉，從背後會很清楚的看到耳廓跟腮的突出，這個面相就是屬於典型的反骨之相，也就是古代常常講得容易背叛別人的「背骨仔」啦！

那事實上是不是真的會背叛別人？其實也不一定，只是說這樣的人，不太受社會規範所拘束，性格非常的自我，然後做事情也不會照別人的心意來，基本上是自己想怎麼樣，就是要怎麼樣的一個狀態，因此就容易變成一個反骨仔的狀態。

▲中國,房價,買房,年輕人,住房。（圖／CFP視覺中國）

▲想要滅小人，命理專家傳授秘訣。（示意圖／視覺中國）

背後有靠，才有靠山防小人

以上介紹幾種小人後，接著要來跟大家說，怎樣防小人，首先防小人要有靠山，你夠強小人就不會靠近你，因為小人也是有機會成本概念的，怎樣是有靠山，就是你最好要背靠牆，小人會少一點，再來更好的是，左邊或右邊靠牆、左手或右手靠牆，那這樣子你貴人會比較多，小人自然會少一點。

如果你的背後是個櫃子，上面放了很多玩偶，那也會代表小人很多，所以記得要把這些玩偶收乾淨，也會讓小人減少一些。

怎樣辦公室算是一個好的風水位置？就如同我們講的背後要有靠，然後旁邊要有靠，你仔細去看背後是窗戶的老闆工作都很辛苦，做得非常不穩，背後絕對不能是個窗戶，再來眼前的風景越開闊，看得越遠，可以避免你一直覺得眼前很近，看東西看得很窄，會導致你想事情想得不夠遠，想得不夠透徹，就容易出事。

防小人三寶：鹽燈、葫蘆、鮮花

再來辦公室裡面很多人講說要擺一些小東西，可以開運招財，所以我們會建議大家淨化磁場，在桌上擺鹽燈是一個比較好的做法，讓你的磁場變好，第二是可以擺一個木葫蘆，也有淨化磁場效果，但是不要嚇到同事，所以這個東西可以擺在座位底下，或者是比較小一點，不要太大，葫蘆一定要有開口，原因是有開口，才能把煞氣給吸進去，所以木葫蘆或是銅葫蘆都有類似的效果，大家可以自己考量再買。

如果你是希望人緣變好，那你可以在辦公室的桌上擺一些新鮮且定期換的花朵，這樣就可以讓你自己人緣變好，避免一直都沒有桃花，或是沒有好人緣。

辦公室往窗外看得很遠，發展上煩惱很遠的事

簡少年說，分享一個看風水的小技巧，假設你面試時看到的辦公室的窗能看得很遠，就代表這個辦公室，在煩惱很遠的事，如果你發現這個辦公室的窗很近，對面就是大樓，代表他們煩惱的事情會比較近。所以如果你想要做的工作，是希望長時間獲得栽培，並且長線的發展，建議你找辦公室看遠一點的公司，他們比較對年輕人和新鮮人有儲備的想法，原因是他們公司有長遠的規劃。

辦公室往窗外看很接近對面大樓，發展上煩惱比較近期的事

但如果你希望今天馬上上戰場，每天能做很多事情，不是慢慢學習的話，那建議你找的公司，辦公室往外看不要看太遠，但也不能說是貼著對面的，因為看遠的公司一般節奏是比較緩慢的，如果你對於工作沒有想得那麼遠，比較希望能夠馬上打仗，馬上有表現分到比較多的錢，那這種公司一般來說，都愛打仗也相對不官僚，不會讓你覺得層層關卡，或是有各種政治問題，因此如果你不喜歡辦公室政治的話，就可以挑這個類型的公司。以上就是辦公室小人的注意事項，希望各位都能避開小人，順順利利喔！

本文摘自：簡少年／《簡少年現代生活算命書》一書／時報出版

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