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俄記者：普丁將被逼到沒退路　烏克蘭會變成「巨型核彈坑」

▲▼烏克蘭南部大城尼古拉耶夫政府大樓慘遭俄軍砲擊。（圖／路透社）

▲烏克蘭南部大城尼古拉耶夫政府大樓慘遭俄軍砲擊。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／編譯

俄國大型電視頻道「俄羅斯-1」（Rossiya-1）的知名戰地記者斯拉德科夫（Aleksandr Sladkov）表示，總統普丁很快地會被逼得別無選擇，只能動用核武，把烏克蘭變成「有好幾個州那麼大」的巨型核彈坑。

根據《每日郵報》報導，「俄羅斯-1」為俄羅斯國有企業「全俄國家電視廣播公司」（VGTRK）旗下電視頻道，收視人數為俄國第2大。而頻道的首席軍事分析師、知名戰地記者斯拉德科夫3日在社交媒體上發文，向追蹤他的73萬名粉絲表示，普丁很快地會被逼到「沒有退路」，他唯一的選擇將是釋放俄羅斯的核武庫，把烏克蘭變成「有好幾個州那麼大」的巨大核彈坑。

▲▼俄羅斯總統普丁與烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

▲俄羅斯知名記者表示，俄國總統普丁將被逼到「沒有退路」，只能使用核武。圖為普丁與烏克蘭總統澤倫斯基。

斯拉德科夫目前人正在烏克蘭進行戰地報導，他經常在網路社群上傳影片，聲稱這些是「烏克蘭犯下戰爭罪」的證據，以及分發給烏軍的「有缺陷的武器」等照片。斯拉德科夫發文中提到，由於許多國家向烏軍提供武器，距離俄軍在烏克蘭採取「最後手段」的時間可能越來越近，「我們有解決烏克蘭問題的辦法，方法有好幾種，但我們正在被提醒著最後的手段——核武器。」

斯拉德科夫表示，「如果沒有人要傾聽我們的聲音，而40個國家繼續幫助烏克蘭的新納粹份子，我們就沒有退路了。」他批評，美國在二戰「以一種演示的方式」向日本投下原子彈，「我記得美國在廣島與長崎使用核武是多麼簡單，1954年他們幾乎快在奠邊府戰役部署核武是多麼容易。一切皆有可能，這是美國人教給我們的。」

▲▼烏克蘭頓內茨克萊曼（Lyman）一處火車站周邊設施遭砲火襲擊。（圖／路透）

▲烏克蘭頓內茨克萊曼（Lyman）一處火車站周邊設施遭砲火襲擊。

斯拉德科夫宣稱，一個巨型彈坑將清楚地表明，俄羅斯對北約發出的恢復和平、和諧的呼籲有多麼認真，「但烏克蘭將何去何從？這正是目前的發展方向，唯一的區別是（使用核彈）速度快，而且對俄羅斯來說更便宜。」他補充，歐洲人與美國人無法認知到，不能隨便去騷擾一個擁有如此強大核潛力的鄰國的道理。

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