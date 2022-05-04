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2千劑BNT「免錢供實驗用」　開放兒童接種等77萬劑到貨再討論

▲▼mRNA疫苗,輝瑞,BNT。（圖／路透）

記者嚴云岑／台北報導

2000劑兒童劑型BNT疫苗今晨抵台，據了解，該批疫苗由華航CI062班次運送，若通過檢測，有利後續該款疫苗施打進程。指揮中心指揮官陳時中表示，2000劑疫苗是免費供實驗用，兒童疫苗接種規劃，要等BNT兒童劑型77萬劑到貨後再跟國人報告，「接下來會照進貨時程走」。

指揮中心5月2日起推動6至11歲兒童接種疫苗，截至昨日共有667人接種。除了持續以全國「疫苗不良事件通報系統」進行監測外，另加入「Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報」追蹤小於18歲兒童及青少年。父母可從手機在疾管家介面申請加入，代為填寫接種後健康回報。

指揮中心指出，為加強對兒童及青少年接種後疫苗不良反應事件的監測，針對該族群接種各廠牌、各劑別COVID-19疫苗並加入V-Watch的前6萬名註冊者，將會進行主動追蹤，如遇有民眾回復接種後出現嚴重身體不適或就醫等情況，將以LINE推播提醒民眾及時因應處置，期掌握疫苗接種後不良反應個案的實際症狀及通報後的適切因應。

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指揮中心說明，小於18歲的兒童及青少年加入V-Watch，須由父母或監護人於接種現場掃描QR code代未成年子女註冊並填寫健康回報，至遲於接種後三日內完成掃描及註冊。尚未接種者請勿加入，以免資料無法比對。

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